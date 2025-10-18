október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feltárás

2 órája

Ritka leletekre bukkantak Szigligeten a közösségi régészek

Címkék#Szigligeten#bronz sarkantyú#polgármester

Szigliget történelmi dombjai új titkokat rejtettek a közösségi régészek számára. A kutatás során előkerült régészeti lelet bizonyítja, hogy a környék gazdag római kori és későbbi emlékekben.

Veol.hu

Áprilisban közösségi régészeti csapatunk Szigligeten végzett terepmunkát, ahol különleges élményekkel gazdagodtunk. A kutatás egyik előzménye, hogy múzeumunk önkéntese, Balassa Dániel – aki egyben a település polgármestere is – korábban már egy római kori régészeti leletre bukkant a környéken – írja a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Facebook-oldalán. A korábbi felfedezések inspirálták a tavaszi terepbejárást, amelyre a szükséges engedélyek birtokában került sor.

A kutatás során több régészeti lelet került napvilágra amit 2026-ban be is mutatnak Fotó: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
A kutatás során több régészeti lelet került napvilágra amit 2026-ban be is mutatnak
Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

Szigligeten ritka régészeti lelet került elő

A kutatás során a környéken eddig „szokványosnak” számító késő császárkori érmék mellett két igazán ritka tárgy is előkerült: egy bronz csengő és egy bronz sarkantyú. Ezek a leletek különösen izgalmasak, hiszen ritkán kerülnek napvilágra hasonló bronztárgyak, amelyek nemcsak a mindennapi élet apró részleteit mutatják be, hanem betekintést nyújtanak a helyi közösségek gazdasági és társadalmi életébe is.

A bronztárgyak megtalálása után a csapat további felfedezéseket is tett. A tavaszi közös terepbejárás során az őskortól egészen az újkorig terjedő leletek kerültek elő, így a feltárás nemcsak a római kori emlékek szempontjából volt jelentős, hanem a település történeti rétegzettségének széles spektrumát is feltárta. A lelőhelyek gondos dokumentálása és a leletek bejelentése után a tárgyakat jelenleg restaurálják, hogy eredeti állapotukban mutathassák be a látogatóknak.

Forrás: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

A kutatás nemcsak tudományos, hanem közösségi élményt is nyújtott: a helyi önkéntesek és a régészeti csapat tagjai együtt dolgoztak a terepen, tapasztalatot cseréltek, és személyesen is részesei lehettek a múlt felfedezésének. A szakmai munka mellett így a helyi közösség számára is lehetőség nyílt arra, hogy jobban megismerje településének történelmét.

A feltárt tárgyak 2026-tól lesznek láthatók a Palonai Magyar Bálint Tanösvény részeként épülő Tóti Lengyel Gáspár Látogatóközpont kiállításán. A látogatók így nemcsak a bronz csengőt és a sarkantyút, hanem a térség gazdag történeti örökségét is szemügyre vehetik majd, betekintést nyerve az évszázadok során itt élő közösségek mindennapjaiba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu