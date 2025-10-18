Ritka leletekre bukkantak Szigligeten a közösségi régészek

Áprilisban közösségi régészeti csapatunk Szigligeten végzett terepmunkát, ahol különleges élményekkel gazdagodtunk. A kutatás egyik előzménye, hogy múzeumunk önkéntese, Balassa Dániel – aki egyben a település polgármestere is – korábban már egy római kori régészeti leletre bukkant a környéken – írja a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Facebook-oldalán. A korábbi felfedezések inspirálták a tavaszi terepbejárást, amelyre a szükséges engedélyek birtokában került sor.

A kutatás során a környéken eddig „szokványosnak” számító késő császárkori érmék mellett két igazán ritka tárgy is előkerült: egy bronz csengő és egy bronz sarkantyú. Ezek a leletek különösen izgalmasak, hiszen ritkán kerülnek napvilágra hasonló bronztárgyak, amelyek nemcsak a mindennapi élet apró részleteit mutatják be, hanem betekintést nyújtanak a helyi közösségek gazdasági és társadalmi életébe is.

A bronztárgyak megtalálása után a csapat további felfedezéseket is tett. A tavaszi közös terepbejárás során az őskortól egészen az újkorig terjedő leletek kerültek elő, így a feltárás nemcsak a római kori emlékek szempontjából volt jelentős, hanem a település történeti rétegzettségének széles spektrumát is feltárta. A lelőhelyek gondos dokumentálása és a leletek bejelentése után a tárgyakat jelenleg restaurálják, hogy eredeti állapotukban mutathassák be a látogatóknak.

A kutatás nemcsak tudományos, hanem közösségi élményt is nyújtott: a helyi önkéntesek és a régészeti csapat tagjai együtt dolgoztak a terepen, tapasztalatot cseréltek, és személyesen is részesei lehettek a múlt felfedezésének. A szakmai munka mellett így a helyi közösség számára is lehetőség nyílt arra, hogy jobban megismerje településének történelmét.

A feltárt tárgyak 2026-tól lesznek láthatók a Palonai Magyar Bálint Tanösvény részeként épülő Tóti Lengyel Gáspár Látogatóközpont kiállításán. A látogatók így nemcsak a bronz csengőt és a sarkantyút, hanem a térség gazdag történeti örökségét is szemügyre vehetik majd, betekintést nyerve az évszázadok során itt élő közösségek mindennapjaiba.