Élet a reggeli dugóban – mozdulatlanul is haladva

A reggeli dugó az élet egyik legszemélyesebb pokla. Ott ülsz az autóban, késésben, és minden piros lámpa úgy tűnik, mintha személyes bosszút állna rajtad. Előtted egy autó, amelyet láthatóan csak most tanult meg elindítani a gazdája, mögötted pedig valaki, aki szerint minden probléma megoldható dudálással. A rádióban vidáman közlik, hogy „a város több pontján torlódás alakult ki” — mintha te nem pont az egyik „pontján” lennél.

A reggeli dugó filozófiája

Reggeli dugó: a türelem crash course*-ja

Aztán jön a filozófiai rész. Eszedbe jut, hogy ez az egész talán szimbolikus: mindannyian sietünk valahová, de valójában senki sem halad. Mindenki a saját kis buborékjában fortyog, miközben a világ egy nagy, mozdulatlan forgalmi rendetlenség.

A dugó végén, amikor végre megmozdul a sor, furcsán nosztalgikusan érzed: hiányozni fog ez a tíz perc, amikor legalább biztosan tudtad, hol vagy — sehol.

(*gyorstalpaló)