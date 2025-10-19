október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

19 perce

Retró kvíz: Mennyi legendás járgányt ismersz fel retró fotókról? Teszteld le!

Címkék#Trabant#jármű#márka#kvíz#retró#Moszkvics#autó#régi#Csepel#Skoda

Régi fotókat gyűjtöttünk össze. Mindegyiken legendás jármű látható, egy-egy szeretett márka, ezeket kell felismerni retró kvízünkben. Régi autók, régi motorok, busz, hidroplán is segít a nosztalgiázásban. Tedd próbára a tudásodat! 

Rimányi Zita

Ki ne ült volna a legendás Ikarus buszon, olyan régi autóban, amibe a család a gyerekek mellett szinte a fél lakást bepakolta a hetvenes években, amikor nyaralásra indult. Trabantja szinte minden ismerősünknek volt, de azért nem gondolják, hogy minden legendás márkát könnyű felismerni retró fotók alapján retró kvízünkben. Az persze nem kérdés, hogy számos emlékünk kötődik a Panni robogóhoz, a Junkers hidroplánhoz és főként a Skoda, a Csepel, a Fiat, az Opel, a Rába gyártmányaihoz. Különleges Moszkvicsot, Mercedest is mutatunk.

Régi autó, régi emlékek – A rendőröknek már régóta sok dolguk akad a járművekkel, vezetőikkel.
Régi autó, régi emlékek – A rendőröknek már régóta sok dolguk akad a járművekkel, vezetőikkel.
Fotó: Fortepan

Régi autók, más járgányok – Nagy magyar retró kvíz

A kérdés minden esetben az, milyen márkájú jármű látható a retro hangulatú képen.

Tedd próbára a tudásodat a járgányok terén! A régi Ki mit tud?-okon készült fotókat összegyűjtő kvízünkben is megteheted ezt.

A Fortepan-fotók készítői, forrásai: Krepsz Zoltán, Buzinkay Géza, Szent-Istvány Dezső, Erky-Nagy Tibor, Csontos Péter, Magyar Rendőr, Bolvári László, Budapest Főváros Levéltára, Fekete Mihály, Kováts Lajos, Artfókusz.

1.
1. Egy fővárosi gyár és egy motorkerékpármárka neve is.
2.
2. Nagy múltú cseh járműgyár személyautója.
3.
3. Utazhatott ilyen buszon.
4.
4. Rendőröknek is akadt dolguk ezzel a típussal.
5.
5. Ezen szállni élvezet, még a tyúkoknak is.
6.
6. A luxus jelzőt sokszor hozzáteszik.
7.
7. Ezt a robogót ismeri?
8.
8. A német hidroplán típusát tudja?
9.
9. Jármű az olasz fronton az I. világháborúban.
10.
10. A szovjet autógyártás egyik remeke.
11.
11. Győri gyár járműve a szerelőnél.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu