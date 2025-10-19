Retró kvíz: Mennyi legendás járgányt ismersz fel retró fotókról? Teszteld le!

Ki ne ült volna a legendás Ikarus buszon, olyan régi autóban, amibe a család a gyerekek mellett szinte a fél lakást bepakolta a hetvenes években, amikor nyaralásra indult. Trabantja szinte minden ismerősünknek volt, de azért nem gondolják, hogy minden legendás márkát könnyű felismerni retró fotók alapján retró kvízünkben. Az persze nem kérdés, hogy számos emlékünk kötődik a Panni robogóhoz, a Junkers hidroplánhoz és főként a Skoda, a Csepel, a Fiat, az Opel, a Rába gyártmányaihoz. Különleges Moszkvicsot, Mercedest is mutatunk.

Régi autó, régi emlékek – A rendőröknek már régóta sok dolguk akad a járművekkel, vezetőikkel.

Régi autók, más járgányok – Nagy magyar retró kvíz

A kérdés minden esetben az, milyen márkájú jármű látható a retro hangulatú képen.

Tedd próbára a tudásodat a járgányok terén! A régi Ki mit tud?-okon készült fotókat összegyűjtő kvízünkben is megteheted ezt.

A Fortepan-fotók készítői, forrásai: Krepsz Zoltán, Buzinkay Géza, Szent-Istvány Dezső, Erky-Nagy Tibor, Csontos Péter, Magyar Rendőr, Bolvári László, Budapest Főváros Levéltára, Fekete Mihály, Kováts Lajos, Artfókusz.