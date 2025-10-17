október 17., péntek

Oda nyithattunk be a bakonyi vár lábánál, ahol tíz éve senki se járt (képgaléria, videók)

A faluház szomszédságában, a bakonyi vár lábánál egy különleges épület áll Cseszneken. Még most is megcsodálják, akik elmennek mellette – s sokan túráznak errefelé –, pedig a régi iskola régóta elhagyatottnak tűnik. Abba a részébe is benyithattunk, ahol mintegy tíz éve senki se járt.

Rimányi Zita

Az elhagyatott épületeknek megvan a maguk bája, s a patinássá váló részletek nemcsak az idő múlásáról tanúskodnak, hanem az előttünk éltekről is mesélnek. Például a ma már unokákat nevelő bakonyiakról, akik még abba a régi iskolaépületbe is jártak, amelyik a cseszneki várba vezető főutca meredek részén áll. Azon a sarkon, amelyen a túrázók a Kőmosó-szurdokhoz vezető részre fordulnak be. Ám nemcsak a sziklamászásra hívó vasalt útjai és a közeli bakonyi erdők, hanem a középkori erődítménye – és most már a Lovagvölgy Élménypark – miatt is jelentős idegenforgalmat vonz ez a bakonyi faluban.

Szép homlokzatú ódon épület a várba vezető meredek főutcán. A cseszneki régi iskola közösségi kávézó, turisztikai információs pont is lehetett volna, most az a terv, hogy itt legyen három bakonyi falu bölcsődéje.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Régi iskola a vár alatti völgyben

Egy tanteremből áll csupán a volt katolikus iskola, mögötte van a tanárlakás, a szépen beüvegezett terasszal. Utóbbit, az épület udvar felőli részét az önkormányzat raktárnak használja. Itt tárolják például a faludekoráció évszakonként cserélt elemeit, és azokat a táblákat is, amelyekkel a No Motor túrafesztivál idején a parkolási tilalmat jelzik. Nagy zsákokban pedig műanyag kupakokat láttunk, amiket jótékony célra gyűjtenek.

A régi iskola homlokzata különleges, a csúcsos formától, a tetőtéri nyílások alakja és a szép nagy ablakok miatt is. Az utca felőli részbe Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester vezetett be minket, és elmondta, hogy jó egy évtizede senki se lépett be ide. Utoljára konditeremnek használták fiatalok, ennek láthatóak is a nyomai és a fogasok, az asztalok, a székek az egykori nebulók oktatására emlékeztetnek.

A nagy ablakok miatt szép és világos, tágas tanteremben már régóta egy diák sem izgul azért, mert nem készült a dolgozatra vagy azért, nehogy kihívják felelni. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Mi lesz a régi tanterem és tanárlakás sorsa?

A faluvezetőtől úgy tudjuk, korábban volt olyan terv, hogy turisztikai információs pontnak, közösségi kávézónak alakítják át a régi iskola helyiségeit. Egy ideje viszont inkább azt szeretnék, hogy az oktatási intézményeik működtetésében és más téren is együttműködő három szomszédos falu, Csesznek, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop itt hozhasson létre minibölcsődét. Ahhoz persze, hogy bölcsőde szerepét láthassa el az épület, fel kellene újítani.

Múltról mesélő ódon tanterem és tanárlakás bakonyi vár lábánál

Fotók: Rimányi Zita/Napló

 

Az épület jellegzetességeit, a homlokzat különleges formáit mindenképp szeretnék megőrizni, mert nemcsak a modern pavilonok szemet gyönyörködtetőek. Urbex jellegű fotókat, videókat készítettünk erről és a belső részekről is. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
