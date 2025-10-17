október 17., péntek

A rossz tanuló szelleme

Szinte látom, ahogy a fogasra akasztja kabátját, a pántjánál fogva dobja a pad alá testvérektől örökölt, bőr hátitáskáját, hogy az olajkályha mellé siessen, ahol osztálytársai melegednek. A régi iskola tantermébe persze már a rossz tanuló szelleme se jár, a tárgyak mesélnek.

Rimányi Zita

Időutazás filmekben lehetséges csak? Á, dehogy. Sőt, az ember másik ősi vágya, a telepátia is megvalósulhat, ha urbex jellegű retró fotókat nézünk, vagy benézünk elhagyatott épületekbe. Régi iskola tantermébe, tanárlakásba.

A régi iskola épületébe már a rossz tanuló szelleme se jár be, de a régi tárgyak láttán könnyű magunk elé képzelni, ahogy izgult a felelés, a dolgozat miatt.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A régi iskola tárgyai mesélnek

Bakonyi urbex is van már pár, és ha belépünk oda, ahol rég nem járt senki, egy ott maradt faliújság, fogas elég ahhoz, hogy átérezzük a hetvenes évek nebulóinak gondolatait, főleg azokét, akiket órák után büntetésből nem engedtek haza.   

 

