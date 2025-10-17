Időutazás filmekben lehetséges csak? Á, dehogy. Sőt, az ember másik ősi vágya, a telepátia is megvalósulhat, ha urbex jellegű retró fotókat nézünk, vagy benézünk elhagyatott épületekbe. Régi iskola tantermébe, tanárlakásba.

A régi iskola épületébe már a rossz tanuló szelleme se jár be, de a régi tárgyak láttán könnyű magunk elé képzelni, ahogy izgult a felelés, a dolgozat miatt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A régi iskola tárgyai mesélnek

Bakonyi urbex is van már pár, és ha belépünk oda, ahol rég nem járt senki, egy ott maradt faliújság, fogas elég ahhoz, hogy átérezzük a hetvenes évek nebulóinak gondolatait, főleg azokét, akiket órák után büntetésből nem engedtek haza.