Rendkívüli véradás Veszprémben

Kiemelték, szombaton minden véradó kétezer forint értékű utalványt kap. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ünnepek, a munkanap-összevonások és a munkaszüneti napok nehéz helyzet elé állítják a véradásért felelős dolgozókat.

Véradás: Ments te is életeket!

Nagyon nagy szükség van a gyógyító vérre a beteg embertársaink gyógyulásához. Kérjük, aktív részvételükkel járuljanak hozzá a megfelelő mennyiségű vérkészlet biztosításához

– áll a lapunknak küldött felhívásban.