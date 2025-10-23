2025. október 25.
1 órája
Rendkívüli véradás Veszprémben
Az Országos Vérellátó Szolgálat október 25-én, szombaton 8–14 óráig rendkívüli véradást szervez Veszprémben a területi vérellátó állomáson (Mártírok útja 5.), tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezete.
Kiemelték, szombaton minden véradó kétezer forint értékű utalványt kap. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ünnepek, a munkanap-összevonások és a munkaszüneti napok nehéz helyzet elé állítják a véradásért felelős dolgozókat.
Nagyon nagy szükség van a gyógyító vérre a beteg embertársaink gyógyulásához. Kérjük, aktív részvételükkel járuljanak hozzá a megfelelő mennyiségű vérkészlet biztosításához
– áll a lapunknak küldött felhívásban.
