október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
2025. október 25.

1 órája

Rendkívüli véradás Veszprémben

Címkék#Veszprém#utalvány#vérkészlet

Az Országos Vérellátó Szolgálat október 25-én, szombaton 8–14 óráig rendkívüli véradást szervez Veszprémben a területi vérellátó állomáson (Mártírok útja 5.), tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezete.

Veol.hu

Kiemelték, szombaton minden véradó kétezer forint értékű utalványt kap. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ünnepek, a munkanap-összevonások és a munkaszüneti napok nehéz helyzet elé állítják a véradásért felelős dolgozókat. 

Véradás: Ments te is életeket!

Nagyon nagy szükség van a gyógyító vérre a beteg embertársaink gyógyulásához. Kérjük, aktív részvételükkel járuljanak hozzá a megfelelő mennyiségű vérkészlet biztosításához

– áll a lapunknak küldött felhívásban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu