Rendőrök segítettek az elveszett kisfiún

Egy alsó tagozatos kisdiák rossz buszra szállt fel szerdán délután, amikor kézilabdaedzésre indult. Sümegnél a várat felismerte, és a következő megállónál leszállt a járatról. Ott segítséget kért egy járókelőtől, aki értesítette a gyermek édesanyját – írja a Veszprém vármegyei rendőrség az esettel kapcsolatban.

A rendőrség épségben visszajuttatta a kisfiút édesanyjához

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A rendőrség egyből a fiú segítségére sietett

Mivel a szülő nem tudott hirtelen a kisfiúért menni, kétségbeesésében hívta a rendőrséget. A sümegi Tóth Róbert törzszászlós és Salamon Márton főtörzsőrmester a buszmegállóban épségben megtalálták a fiút, megnyugtatták, majd a helyi rendőrőrsre szállították. A hálás édesanya ott találkozott a kalandorral és a rendőrökkel.