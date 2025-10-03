október 3., péntek

Szolgálnak és védenek

2 órája

Rendőrök segítettek az elveszett kisfiún

Egy alsó tagozatos diák eltévedt edzésre menet, de a rendőrök segítettek neki.

Szilas Lilla

Egy alsó tagozatos kisdiák rossz buszra szállt fel szerdán délután, amikor kézilabdaedzésre indult. Sümegnél a várat felismerte, és a következő megállónál leszállt a járatról. Ott segítséget kért egy járókelőtől, aki értesítette a gyermek édesanyját – írja a Veszprém vármegyei rendőrség az esettel kapcsolatban. 

A rendőrség épségben visszajuttatta a kisfiút édesanyjához
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A rendőrség egyből a fiú segítségére sietett

Mivel a szülő nem tudott hirtelen a kisfiúért menni, kétségbeesésében hívta a rendőrséget. A sümegi Tóth Róbert törzszászlós és Salamon Márton főtörzsőrmester a buszmegállóban épségben megtalálták a fiút, megnyugtatták, majd a helyi rendőrőrsre szállították. A hálás édesanya ott találkozott a kalandorral és a rendőrökkel.

 

