Rozsdás szárnyak, elfeledett emlékek: a MiG-temető titkai

Az egykori hangárok mögötti füves terület évekig szinte zarándokhellyé vált. Urbexfotósok, repülésrajongók és helyiek jártak ide megnézni a rozsdás, de még mindig méltóságteljes gépeket, a Dragon Urbex képei bejárták az internetet: a szuperszonikus gépek némán pihentek a repülőgép-temető területén. A magyar légierő ikonikus korszakát idézték, amikor a Pápán szolgáló pilóták még hangrobbanással szelték ketté a bakonyi eget. A repülőgép-temető egykori bejáratánál ma már csupán egy Behajtani tilos és egy Magánút feliratú tábla őrzi a múltat, jelezve, hogy ide valaha csak kevesen léphettek be.

Öt éve még a táj részei voltak a rozsdás szárnyak a repülőgép-temető területén

Fotó: Dragon Urbex

Ahol a vasmadarak álomra szenderültek – a magyar repülőgép-temető története

A pápai repülődandárt az ezredforduló előtti években megszüntették, ezzel lezárult a magyar MiG-21-esek korszaka. A kivonás után a gépeket hatástalanították: a hajtóműveket és a motortereket betonnal kiöntötték, hogy soha többé ne lehessen őket repülőképes állapotba hozni. Ezzel gyakorlatilag „végleg lefegyverezték” a szuperszonikus vadászokat, hogy harcászati célra ne legyenek alkalmasak. Egy részük így maradt a bázis lezárt területén, néhányat egy vállalkozó vásárolt meg, aki látott bennük fantáziát. Ezeket a gépeket a kerítés mellé vontatták, ahol évekig sorakoztak mozdulatlanul – innen született meg a köznyelvben elterjedt MiG-temető elnevezés.

Az üres mezők ma már csak sejtetik, hol sorakoztak egykor a magyar légierő leszerelt gépei

Fotó: Csizi Péter/Napló

Ma is őrzik az egykori repülőgép-temető területét

A kétezres évek közepére a MiG-temető fokozatosan kiürült. A haditechnikai eszközök egy részét felhasználták vagy szétbontották, a megmaradt példányokat pedig múzeumokba, magángyűjteményekbe és emlékhelyekre vitték. Ma már Szolnokon, Budaörsön, Taszáron, sőt külföldön is találkozhatunk magyar MiG-21-esekkel, mások viszont örökre eltűntek. A pusztagyimóti gépek sorsa is lezárult: a területet megtisztították, a repülőket elszállították vagy feldarabolták. Az egykori temető helyén ma már csak üres, benőtt mezők idézik fel a múlt dicsőségét, ahol egykor a magyar égbolt vadászai sorakoztak. Néhány repülő azonban új szerepet kapott. Pápán, a 83-as út melletti körforgalomban egy ilyen vadászgép díszíti a város bejáratát. Más repülők magángyűjtőkhöz kerültek, ahol szeretettel ápolják őket – némelyik teljes felújításon is átesett. A Repüléstörténeti Múzeumban több kiállított bakonyi MiG is várja a látogatókat.