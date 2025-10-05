29 perce
Rozsdás szárnyak, elfeledett emlékek: a MiG-temető titkai
Amikor a kétezres évek elején kivonták a szolgálatból a pápai bázison álló MiG-21 és Szu-22 harci gépeket, sokan nem gondolták volna, hogy ezek a „nyugdíjazott" vadászgépek idővel a magyar táj elfeledett emlékei lesznek. A gépek egy részét továbbra is a pápai reptéren, illetve annak környékén parkolták le – ezekre a helyekre utal a köznyelvben használt repülőgép-temető, MiG-temető megjelölés.
Az egykori hangárok mögötti füves terület évekig szinte zarándokhellyé vált. Urbexfotósok, repülésrajongók és helyiek jártak ide megnézni a rozsdás, de még mindig méltóságteljes gépeket, a Dragon Urbex képei bejárták az internetet: a szuperszonikus gépek némán pihentek a repülőgép-temető területén. A magyar légierő ikonikus korszakát idézték, amikor a Pápán szolgáló pilóták még hangrobbanással szelték ketté a bakonyi eget. A repülőgép-temető egykori bejáratánál ma már csupán egy Behajtani tilos és egy Magánút feliratú tábla őrzi a múltat, jelezve, hogy ide valaha csak kevesen léphettek be.
Ahol a vasmadarak álomra szenderültek – a magyar repülőgép-temető története
A pápai repülődandárt az ezredforduló előtti években megszüntették, ezzel lezárult a magyar MiG-21-esek korszaka. A kivonás után a gépeket hatástalanították: a hajtóműveket és a motortereket betonnal kiöntötték, hogy soha többé ne lehessen őket repülőképes állapotba hozni. Ezzel gyakorlatilag „végleg lefegyverezték” a szuperszonikus vadászokat, hogy harcászati célra ne legyenek alkalmasak. Egy részük így maradt a bázis lezárt területén, néhányat egy vállalkozó vásárolt meg, aki látott bennük fantáziát. Ezeket a gépeket a kerítés mellé vontatták, ahol évekig sorakoztak mozdulatlanul – innen született meg a köznyelvben elterjedt MiG-temető elnevezés.
Ma is őrzik az egykori repülőgép-temető területét
A kétezres évek közepére a MiG-temető fokozatosan kiürült. A haditechnikai eszközök egy részét felhasználták vagy szétbontották, a megmaradt példányokat pedig múzeumokba, magángyűjteményekbe és emlékhelyekre vitték. Ma már Szolnokon, Budaörsön, Taszáron, sőt külföldön is találkozhatunk magyar MiG-21-esekkel, mások viszont örökre eltűntek. A pusztagyimóti gépek sorsa is lezárult: a területet megtisztították, a repülőket elszállították vagy feldarabolták. Az egykori temető helyén ma már csak üres, benőtt mezők idézik fel a múlt dicsőségét, ahol egykor a magyar égbolt vadászai sorakoztak. Néhány repülő azonban új szerepet kapott. Pápán, a 83-as út melletti körforgalomban egy ilyen vadászgép díszíti a város bejáratát. Más repülők magángyűjtőkhöz kerültek, ahol szeretettel ápolják őket – némelyik teljes felújításon is átesett. A Repüléstörténeti Múzeumban több kiállított bakonyi MiG is várja a látogatókat.
A repülőgép-temető egykori helye ma is szigorúan őrzött, védett terület, ahová a belépés engedélyköteles. A környék a honvédségi infrastruktúra része maradt, ezért civil látogatók számára nem megközelíthető. A lezárt zóna csendje így őrzi tovább a hajdani légibázis emlékét.
Afganisztántól a Balkánig: a Mi–24-es harci helikopter véres öröksége
A bakonyi égbolt legendája támadóállásban őrzi Veszprémet: a híres MI-24 igaz történeteA támadásra kész Mi-24 harci helikopter nem csupán egy emlékmű, hanem tisztelgés a legendás 87. Bakony Harci Helikopter Ezred katonái előtt.