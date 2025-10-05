október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Haditechnika

1 órája

Rozsdás szárnyak, elfeledett emlékek: a MiG-temető titkai

Címkék#MiG-21#pusztagyimóti#repülőgép#repülőtér#harcászat#pápa

Amikor a kétezres évek elején kivonták a szolgálatból a pápai bázison álló MiG-21 és Szu-22 harci gépeket, sokan nem gondolták volna, hogy ezek a „nyugdíjazott" vadászgépek idővel a magyar táj elfeledett emlékei lesznek. A gépek egy részét továbbra is a pápai reptéren, illetve annak környékén parkolták le – ezekre a helyekre utal a köznyelvben használt repülőgép-temető, MiG-temető megjelölés.

Csizi Péter

Az egykori hangárok mögötti füves terület évekig szinte zarándokhellyé vált. Urbexfotósok, repülésrajongók és helyiek jártak ide megnézni a rozsdás, de még mindig méltóságteljes gépeket, a Dragon Urbex képei bejárták az internetet: a szuperszonikus gépek némán pihentek a repülőgép-temető területén. A magyar légierő ikonikus korszakát idézték, amikor a Pápán szolgáló pilóták még hangrobbanással szelték ketté a bakonyi eget. A repülőgép-temető egykori bejáratánál ma már csupán egy Behajtani tilos és egy Magánút feliratú tábla őrzi a múltat, jelezve, hogy ide valaha csak kevesen léphettek be.

Öt éve még a táj részei voltak a rozsdás szárnyak a repülőgép-temető területén
Öt éve még a táj részei voltak a rozsdás szárnyak a repülőgép-temető területén
Fotó: Dragon Urbex

Ahol a vasmadarak álomra szenderültek – a magyar repülőgép-temető története

A pápai repülődandárt az ezredforduló előtti években megszüntették, ezzel lezárult a magyar MiG-21-esek korszaka. A kivonás után a gépeket hatástalanították: a hajtóműveket és a motortereket betonnal kiöntötték, hogy soha többé ne lehessen őket repülőképes állapotba hozni. Ezzel gyakorlatilag „végleg lefegyverezték” a szuperszonikus vadászokat, hogy harcászati célra ne legyenek alkalmasak. Egy részük így maradt a bázis lezárt területén, néhányat egy vállalkozó vásárolt meg, aki látott bennük fantáziát. Ezeket a gépeket a kerítés mellé vontatták, ahol évekig sorakoztak mozdulatlanul – innen született meg a köznyelvben elterjedt MiG-temető elnevezés.

Az üres mezők ma már csak sejtetik, hol sorakoztak egykor a magyar légierő leszerelt gépei
Fotó: Csizi Péter/Napló

Ma is őrzik az egykori repülőgép-temető területét 

A kétezres évek közepére a MiG-temető fokozatosan kiürült. A haditechnikai eszközök egy részét felhasználták vagy szétbontották, a megmaradt példányokat pedig múzeumokba, magángyűjteményekbe és emlékhelyekre vitték. Ma már Szolnokon, Budaörsön, Taszáron, sőt külföldön is találkozhatunk magyar MiG-21-esekkel, mások viszont örökre eltűntek. A pusztagyimóti gépek sorsa is lezárult: a területet megtisztították, a repülőket elszállították vagy feldarabolták. Az egykori temető helyén ma már csak üres, benőtt mezők idézik fel a múlt dicsőségét, ahol egykor a magyar égbolt vadászai sorakoztak. Néhány repülő azonban új szerepet kapott. Pápán, a 83-as út melletti körforgalomban egy ilyen vadászgép díszíti a város bejáratát. Más repülők magángyűjtőkhöz kerültek, ahol szeretettel ápolják őket – némelyik teljes felújításon is átesett. A Repüléstörténeti Múzeumban több kiállított bakonyi MiG is várja a látogatókat.

A tábla védett katonai jelzésként emlékeztet arra, hogy a területen egykor honvédelmi tevékenység folyt
Fotó: Csizi Péter/Napló

A repülőgép-temető egykori helye ma is szigorúan őrzött, védett terület, ahová a belépés engedélyköteles. A környék a honvédségi infrastruktúra része maradt, ezért civil látogatók számára nem megközelíthető. A lezárt zóna csendje így őrzi tovább a hajdani légibázis emlékét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu