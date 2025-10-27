46 perce
Napfogyatkozás: innen nézheted a megyéből
Európa több pontján teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető jövő nyáron. Magyarországon részleges napfogyatkozás nyújt majd feledhetetlen élményt. Veszprém megyében két helyről is profi módon követhető az égi esemény.
2026 nyarán különleges látványosság várható. Augusztus 12-én Európa több részén teljes napfogyatkozás lesz, Magyarországról pedig részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg. Ez azt jelenti, hogy a Nap korongját a Hold részben eltakarja, és az égbolt néhány percre sötétebbé válik.
Részleges napfogyatkozás: innen látszik a legjobban
A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold újhold idején pontosan a Nap és a Föld közé kerül. Árnyéka a Föld felszínére vetül, és ahol az árnyék középső része áthalad, ott teljes fogyatkozás figyelhető meg. Ahol csak a halványabb árnyék érinti a felszínt, ott részleges fogyatkozás látszik.
A teljes napfogyatkozás élménye lenyűgöző. A nappali ég sötétbe borul, előbukkannak a csillagok, és láthatóvá válik a Nap gyöngyházfényű koronája. Magyarország területén 2026-ban a Hold csak a Nap korongjának egy részét takarja el, de így is látványos jelenség lesz. A legjobb kilátás várhatóan az ország északi és keleti vidékein lesz, ha az időjárás is kedvezően alakul.
Félelmetes jelnek tekintették
A napfogyatkozás mindig különleges érzelmi és kulturális jelentőséggel bírt. Az ősi időkben a napfogyatkozás félelmetes jelnek számított. Az emberek úgy hitték, hogy a Nap megbetegedett, vagy valamilyen égi lény elnyeli. Kínában és Indiában a sárkány vagy a démon képzete kapcsolódott hozzá, Európában pedig gyakran tartották rossz előjelnek, amely háborút, éhínséget vagy természeti csapást hoz.
A magyar népi hiedelmek szerint a napfogyatkozás idején csendben kellett maradni, mert aki zajt csapott, az megbántotta a Napot. Más helyeken épp ellenkezőleg, dobolással, kolompolással igyekeztek „visszahívni” a fényt. Voltak, akik nem ettek és nem dolgoztak a fogyatkozás idején, hogy ne zavarják meg a világ rendjét.
A Napfogytakozás változásokat hoz
Ma már tudjuk, hogy a jelenség pontosan kiszámítható, és a Föld, a Hold és a Nap mozgásának természetes következménye. Mégis, a napfogyatkozás élménye ma is mély hatású, mert ritkán adódik alkalom arra, hogy a nappalból néhány perc alatt éjszaka legyen.
A tudomány számos érdekes jelenséget dokumentált, amelyek kizárólag napfogyatkozás alatt fordulnak elő. Ilyen például:
- Hőmérsékletcsökkenés: a Nap eltűnésekor a levegő hőmérséklete akár 5 fokkal is visszaeshet.
- A természet megbolondul: a madarak elcsendesednek, a rovarok összezavarodnak, és egyes állatok úgy viselkednek, mintha este lenne.
- Az emberi érzékelés változása: sokan számolnak be arról, hogy furcsa, megmagyarázhatatlan nyugalmat vagy eufóriát éreznek a jelenség során.
- De az egyik legérdekesebb megfigyelés az, hogy a napfogyatkozás hatással lehet a társas viselkedésünkre is.
Készüljünk fel a jelenségre
A National Geographic szerint egy napfogyatkozás során végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az emberek ideiglenesen kedvesebbek, empatikusabbak és együttműködőbbek lettek.
A megfigyeléshez érdemes előre felkészülni. A napfogyatkozáskor soha ne nézzünk közvetlenül a Napba, csak megfelelő védőszemüveggel vagy napszűrővel.
Veszprém megyei helyek, ahonnan látható lesz
A részleges napfogyatkozást érdemes profi megfigyelőhelyről élvezni. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bakonybéli Csillagdája megfelelő hely lehet, hiszen itt szakemberek is segítenek megérteni a különleges égi eseményt. A Pannon Csillagdában egy speciális szűrővel ellátott távcsővel lehet megvizsgálni éltető csillagunkat.
A Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgálóban szintén sok tudományos tényt kaphatunk a Napról, a bolygők megfigyeléséről. Az ismerkedést a csillagvizsgálóval már most érdemes elkezdeni, hiszen számos őszi égi jelenségnek lehetünk tanúi a részleges napfogyatkozásig is.