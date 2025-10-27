Napfogyatkozás: innen nézheted a megyéből

2026 nyarán különleges látványosság várható. Augusztus 12-én Európa több részén teljes napfogyatkozás lesz, Magyarországról pedig részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg. Ez azt jelenti, hogy a Nap korongját a Hold részben eltakarja, és az égbolt néhány percre sötétebbé válik.

A részleges napfogyatkozás augusztus 12-én késő délután, napnyugta előtt zajlik, így a látvány különösen drámai lehet

Forrás: Shutterstock

Részleges napfogyatkozás: innen látszik a legjobban

A napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold újhold idején pontosan a Nap és a Föld közé kerül. Árnyéka a Föld felszínére vetül, és ahol az árnyék középső része áthalad, ott teljes fogyatkozás figyelhető meg. Ahol csak a halványabb árnyék érinti a felszínt, ott részleges fogyatkozás látszik.

A teljes napfogyatkozás élménye lenyűgöző. A nappali ég sötétbe borul, előbukkannak a csillagok, és láthatóvá válik a Nap gyöngyházfényű koronája. Magyarország területén 2026-ban a Hold csak a Nap korongjának egy részét takarja el, de így is látványos jelenség lesz. A legjobb kilátás várhatóan az ország északi és keleti vidékein lesz, ha az időjárás is kedvezően alakul.

Félelmetes jelnek tekintették

A napfogyatkozás mindig különleges érzelmi és kulturális jelentőséggel bírt. Az ősi időkben a napfogyatkozás félelmetes jelnek számított. Az emberek úgy hitték, hogy a Nap megbetegedett, vagy valamilyen égi lény elnyeli. Kínában és Indiában a sárkány vagy a démon képzete kapcsolódott hozzá, Európában pedig gyakran tartották rossz előjelnek, amely háborút, éhínséget vagy természeti csapást hoz.

A magyar népi hiedelmek szerint a napfogyatkozás idején csendben kellett maradni, mert aki zajt csapott, az megbántotta a Napot. Más helyeken épp ellenkezőleg, dobolással, kolompolással igyekeztek „visszahívni” a fényt. Voltak, akik nem ettek és nem dolgoztak a fogyatkozás idején, hogy ne zavarják meg a világ rendjét.

A Napfogytakozás változásokat hoz

Ma már tudjuk, hogy a jelenség pontosan kiszámítható, és a Föld, a Hold és a Nap mozgásának természetes következménye. Mégis, a napfogyatkozás élménye ma is mély hatású, mert ritkán adódik alkalom arra, hogy a nappalból néhány perc alatt éjszaka legyen.