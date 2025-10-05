Kvíz: Retró Balaton - Tedd próbára tudásod a magyar tengerről!

Bár véget ért a nyár, a balatoni hangulat nem múlik. Jöjjön egy kis retró Balaton kvíz, amely nemcsak szórakoztat, hanem igazi műveltségi teszt is: felidézheted a régi idők ikonikus élményeit, helyszíneit és ízeit. Nézd meg, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni, és mennyire vagy otthon a magyar tenger múltjában!

Retró Balaton kvíz: teszteld, hány válaszod lesz helyes!

Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr

Retró Balaton kvíz: emlékek és élmények a magyar tenger partjáról

Emlékszel még, milyen volt a Balaton a retró időkben? A forró betonon szaladtál papucs nélkül, a büfében málnaszörpöt kaptál piros pohárban, a lángos olajszaga mindent belengett, és a horzsolások sem állítottak meg, ha lecsúsztál a betoncsúszdán. A családok Trabanttal vagy Ladával érkeztek, a gyerekek Zánkán az úttörőtáborban sorakoztak, a felnőttek pedig a Tagore sétányon andalogtak, illetve az Anna-bál elegáns estéjén táncoltak. A tihanyi visszhangot mindenki kipróbálta, és ha szerencséd volt, haza lehetett vinni egy üveg badacsonyi bort is emlékbe.

Ezekből a mozaikokból áll össze az a különleges életérzés, amit a magyar tenger adott nekünk. Most kvíz formájában, Fortepan fotókkal idézheted fel mindezt, hiszen ez a műveltségi teszt játékosan vezet vissza a régi nyarak világába.

Retró kvíz a Balatonra hangolva: