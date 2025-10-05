36 perce
Kvíz: Retró Balaton - Tedd próbára tudásod a magyar tengerről!
A Balaton retró hangulata mindannyiunkban ott él: a strandcsúszdák, a piros poharas málnaszörp, a horzsolós beton és a hekk illata. Most mindezt játékos formában idézheted fel egy retró Balaton kvíz segítségével.
Bár véget ért a nyár, a balatoni hangulat nem múlik. Jöjjön egy kis retró Balaton kvíz, amely nemcsak szórakoztat, hanem igazi műveltségi teszt is: felidézheted a régi idők ikonikus élményeit, helyszíneit és ízeit. Nézd meg, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni, és mennyire vagy otthon a magyar tenger múltjában!
Retró Balaton kvíz: emlékek és élmények a magyar tenger partjáról
Emlékszel még, milyen volt a Balaton a retró időkben? A forró betonon szaladtál papucs nélkül, a büfében málnaszörpöt kaptál piros pohárban, a lángos olajszaga mindent belengett, és a horzsolások sem állítottak meg, ha lecsúsztál a betoncsúszdán. A családok Trabanttal vagy Ladával érkeztek, a gyerekek Zánkán az úttörőtáborban sorakoztak, a felnőttek pedig a Tagore sétányon andalogtak, illetve az Anna-bál elegáns estéjén táncoltak. A tihanyi visszhangot mindenki kipróbálta, és ha szerencséd volt, haza lehetett vinni egy üveg badacsonyi bort is emlékbe.
Ezekből a mozaikokból áll össze az a különleges életérzés, amit a magyar tenger adott nekünk. Most kvíz formájában, Fortepan fotókkal idézheted fel mindezt, hiszen ez a műveltségi teszt játékosan vezet vissza a régi nyarak világába.
Retró kvíz a Balatonra hangolva:
A kvíz végére értél – nosztalgikus élmény volt, ugye? A Balaton sosem megy ki a divatból: mindig marad benne egy szelet gyerekkor. Te hány pontot szereztél?