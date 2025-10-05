október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Játékra fel!

36 perce

Kvíz: Retró Balaton - Tedd próbára tudásod a magyar tengerről!

Címkék#Fortepán#balaton-kvíz#Balaton#teszt#kvíz#retró

A Balaton retró hangulata mindannyiunkban ott él: a strandcsúszdák, a piros poharas málnaszörp, a horzsolós beton és a hekk illata. Most mindezt játékos formában idézheted fel egy retró Balaton kvíz segítségével.

Sabjanics-Somlai Petra

Bár véget ért a nyár, a balatoni hangulat nem múlik. Jöjjön egy kis retró Balaton kvíz, amely nemcsak szórakoztat, hanem igazi műveltségi teszt is: felidézheted a régi idők ikonikus élményeit, helyszíneit és ízeit. Nézd meg, hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni, és mennyire vagy otthon a magyar tenger múltjában!

retró Balaton kvíz
Retró Balaton kvíz: teszteld, hány válaszod lesz helyes!
Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr

Retró Balaton kvíz: emlékek és élmények a magyar tenger partjáról

Emlékszel még, milyen volt a Balaton a retró időkben? A forró betonon szaladtál papucs nélkül, a büfében málnaszörpöt kaptál piros pohárban, a lángos olajszaga mindent belengett, és a horzsolások sem állítottak meg, ha lecsúsztál a betoncsúszdán. A családok Trabanttal vagy Ladával érkeztek, a gyerekek Zánkán az úttörőtáborban sorakoztak, a felnőttek pedig a Tagore sétányon andalogtak, illetve az Anna-bál elegáns estéjén táncoltak. A tihanyi visszhangot mindenki kipróbálta, és ha szerencséd volt, haza lehetett vinni egy üveg badacsonyi bort is emlékbe. 

Ezekből a mozaikokból áll össze az a különleges életérzés, amit a magyar tenger adott nekünk. Most kvíz formájában, Fortepan fotókkal idézheted fel mindezt, hiszen ez a műveltségi teszt játékosan vezet vissza a régi nyarak világába.

Retró kvíz a Balatonra hangolva:

1.
Mikor épült meg a híres Tihanyi visszhangot erősítő kőfal, amelyet a régi képeslapokon is gyakran ábrázoltak?
2.
Hol működött a ’70-es és ’80-as években az a híres úttörő- és gyermekváros, ahol piros nyakkendős gyerekek ezrei nyaraltak?
3.
Hol készült a fotó?
4.
Melyik balatoni település temetője vált retró turistalátványossá szív alakú sírköveivel, amelyeket sokan fotóztak nyaralás közben?
5.
Melyik várrom volt a retró balatoni nyaralások kedvelt kirándulóhelye, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra?
6.
Mit ittak a strandbüfében piros műanyag pohárból, szódával keverve?
7.
Melyik étterem látható a képen?
8.
Mikor rendezték meg először a Szigligeti Süllőfesztivált, amely ma is népszerű őszi balatoni program?
9.
Mit látsz a fotón?
10.
Hol rendezik meg minden évben a híres Anna-bált, amely a retró balatoni elegancia szimbóluma volt?

A kvíz végére értél – nosztalgikus élmény volt, ugye? A Balaton sosem megy ki a divatból: mindig marad benne egy szelet gyerekkor. Te hány pontot szereztél?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu