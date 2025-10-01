Retró fotókon a Dunántúl egyik legszebb borozója: a Kazamata több volt, mint vendéglátóhely

A városszerte ismert Kazamata borozóban a föld alatti, boltíves helyiségben – ahogyan a retró fotókon felidézzük – vaskos faragott bútorok, hangulatos világítás, kovácsoltvas díszek és népi faragású hordók teremtettek különleges atmoszférát. A vendégeket házisonka, szalonna és paprika mellett a legnevesebb magyar borvidékek borai várták: somlói rizling, szürkebarát, muskotály, zöld szilváni, egri bikavér.

Retró fotón a Kazamata borozó: 1968-ban nyitotta meg kapuit

Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

Retró fotók a Kazamatáról, ami fogalom volt a városban

A borok mellé bőséges ételkínálat társult: pincepörkölt, lacipecsenye, sült kolbász, sonkás-tojásos ételek, túrós és káposztás palacsinta. A zenei aláfestést hárfazene és népzene biztosította. A Kazamata borozó rövid idő alatt népszerű szórakozóhellyé vált. 1969-ben már rendszeres műsorokat, például népdalesteket rendeztek benne, ahol neves énekesek is felléptek. Ugyanakkor a hely a korabeli rendőrségi jelentésekben is megjelent: a pápai járőrök gyakran figyelték az éjszakai mulatozásokat, és előfordultak erőszakos események is.

Retró fotón a Kazamata borozó, amely rövid idő alatt népszerű szórakozóhellyé vált

Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

Az 1980-as években a borozót szerződéses üzemeltetésbe adták, majd az évtizedek múlásával fokozatosan vesztett fényéből. A 2000-es évek elejére az épület elhagyatottá vált, míg végül 2005-ben új funkciót kapott: itt nyílt meg a Pegazus Színház, amely új kulturális lehetőségeket teremtett Pápán. A Kazamata borozó így mára már csak emlék: egy korszak jelképe, amely egyszerre idézi fel a hatvanas–hetvenes évek vendéglátó kultúráját, a jó borok és ételek világát, valamint a pápai éjszakai élet sajátos, dohányfüstös hangulatát.