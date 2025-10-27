Retró humor, amin mindenki nevetett a ’90-es években

A kabaré műfaj úttörői a ’90-es években újraértelmezték a nevetést: szarkazmusukkal, öniróniájukkal és politikai áthallásaikkal a képernyő elé szegezték az országot. Visszatekintve a retró humor tanította meg, hogy a nevetés is lehet szabadság, nem csak szórakozás. A televíziós kabaré és a politikai szatíra fénykorában nemcsak szórakoztattak, hanem kimondtak mindent, amit mások csak suttogtak: a hétköznapok bosszúságait, képmutatást, és a kisember túlélőtrükkjeit. Új volt, mert végre szabadon lehetett nevetni – és jó volt, mert ez a nevetés felszabadító volt.

Szabad volt nevetni, és ebben a felszabadultságban született meg a retró humor igazi aranykora

Forrás: Digitalizálások Youtube-csatorna

A retró humor nemcsak nevettetett, tükröt is tartott egy változó országnak

Az MTV Uborka című műsora a rendszerváltás utáni szatíra csúcspontja volt, amikor az ország megtanulta, hogy a parlament nemcsak megosztani, hanem szórakoztatni is tud. Fábry Sándor, Maksa Zoltán és Antal Imre szétvágták a napi híreket, majd újra összerakták őket – szó szerint. A politikusok manipulált interjúi, „vágott” mondatai kultikussá váltak. Az Uborka a magyar deepfake-humor elődje volt, húsz évvel azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia megjelent volna. A VHS-korszakban jókat lehetett nevetni azon, ahogy egy gumiból készült képviselő közéleti vitába keveredett egy szivacs házelnökkel, az egész valahogy emberközelivé tette a politikát.

A műsor megmutatta, hogy a döntéshozók is csetlő-botló hétköznapi emberek – még ha jóval nagyobb felelősséget viselnek is a vállukon. A közönség pedig végre humorral tanulta meg kezelni ezt. Ma is sokan hiányolják azt a pengeéles, mégis könnyed politikai humort, amit az Uborka képviselt.

Szeszélyes évszakok – a vasárnap esti nemzeti hagyomány

Ha valaki akkoriban bekapcsolta a tévét vasárnap este, nagyobb eséllyel találkozott Antal Imrével és a Szeszélyes évszakok díszletvilágával, mint bármilyen hírműsorral. Ez volt az az időszak, amikor

Maksa Zoltán,

Sas József és

Hajdu Steve

egymás poénjaira építve parodizálták az aktuális politikát és a hétköznapok abszurditását. A műsor valóságos közösségi élmény volt – az ország egyszerre röhögött, még a legszomorúbb hírek után is. Ma a műsor részletei a közösségi médiában élnek tovább: az Antal Imre-féle száraz beszólások és a Szeszélyes-stúdió tapsrendje ma már igazi retró mémmé avanzsált.