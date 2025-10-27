1 órája
Retró humor, amin mindenki nevetett a ’90-es években
Volt idő, amikor a politika még gumiból és szivacsból készült – szó szerint. A retró humor korában az Uborka bábjai nemcsak parodizálták, hanem emberközelivé is tették a hatalmat: a szatíra aranykorában lehetett nevetni, sőt, szimpatizálni is a verbálisan pofozkodó politikusokkal. Esténként nem a Netflixet kapcsoltuk be, hanem a Szeszélyes évszakok poénjain nevettünk. A rendszerváltás utáni években a humor egyszerre volt menekülés és tükör: az ország tanulta a szabadságot.
A kabaré műfaj úttörői a ’90-es években újraértelmezték a nevetést: szarkazmusukkal, öniróniájukkal és politikai áthallásaikkal a képernyő elé szegezték az országot. Visszatekintve a retró humor tanította meg, hogy a nevetés is lehet szabadság, nem csak szórakozás. A televíziós kabaré és a politikai szatíra fénykorában nemcsak szórakoztattak, hanem kimondtak mindent, amit mások csak suttogtak: a hétköznapok bosszúságait, képmutatást, és a kisember túlélőtrükkjeit. Új volt, mert végre szabadon lehetett nevetni – és jó volt, mert ez a nevetés felszabadító volt.
A retró humor nemcsak nevettetett, tükröt is tartott egy változó országnak
Az MTV Uborka című műsora a rendszerváltás utáni szatíra csúcspontja volt, amikor az ország megtanulta, hogy a parlament nemcsak megosztani, hanem szórakoztatni is tud. Fábry Sándor, Maksa Zoltán és Antal Imre szétvágták a napi híreket, majd újra összerakták őket – szó szerint. A politikusok manipulált interjúi, „vágott” mondatai kultikussá váltak. Az Uborka a magyar deepfake-humor elődje volt, húsz évvel azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia megjelent volna. A VHS-korszakban jókat lehetett nevetni azon, ahogy egy gumiból készült képviselő közéleti vitába keveredett egy szivacs házelnökkel, az egész valahogy emberközelivé tette a politikát.
A műsor megmutatta, hogy a döntéshozók is csetlő-botló hétköznapi emberek – még ha jóval nagyobb felelősséget viselnek is a vállukon. A közönség pedig végre humorral tanulta meg kezelni ezt. Ma is sokan hiányolják azt a pengeéles, mégis könnyed politikai humort, amit az Uborka képviselt.
Szeszélyes évszakok – a vasárnap esti nemzeti hagyomány
Ha valaki akkoriban bekapcsolta a tévét vasárnap este, nagyobb eséllyel találkozott Antal Imrével és a Szeszélyes évszakok díszletvilágával, mint bármilyen hírműsorral. Ez volt az az időszak, amikor
- Maksa Zoltán,
- Sas József és
- Hajdu Steve
egymás poénjaira építve parodizálták az aktuális politikát és a hétköznapok abszurditását. A műsor valóságos közösségi élmény volt – az ország egyszerre röhögött, még a legszomorúbb hírek után is. Ma a műsor részletei a közösségi médiában élnek tovább: az Antal Imre-féle száraz beszólások és a Szeszélyes-stúdió tapsrendje ma már igazi retró mémmé avanzsált.
A ’90-es évek humoristái nemcsak poénokat, hanem egy korszak hangulatát is megteremtették. A retró magyar kabaré ma már történelem, de akkor minden vasárnap közös élmény volt: a nappaliban együtt nevettek szülők, gyerekek és nagyszülők.
Markos–Nádas–Bajor trió – a kabaré utolsó aranykora
A Markos–Nádas Show idején még nem volt stand-up, csak kabaré, de ők hárman olyan dinamikát hoztak, amit ma is tanítani lehetne. Markos György volt a szózsonglőr, Nádas György a mozgásban gondolkodó színész, Bajor Imre pedig az improvizációs zseni, aki mindig elfelejtette a szöveget, de valahogy mindig jobbat mondott helyette. A ’90-es években ők voltak a magyar Monty Python, csak több szarkazmussal és kevesebb LSD-vel. A trió legendás jelenetei (például: Katonadolog) ma is keringenek a közösségi médiában, a kommentekben pedig rendre előkerül a mondat: „Ezek még tudtak poén nélkül is viccesek lenni.”
Maksa Zoltán, az örök szóviccmester
Aki a ’90-es években nem értette Maksa Zoltán szóvicceit, annak egyszerűen túl fiatal volt az agya. Ő volt az, aki a Kabaréklubban és az Uborkában is mindenre tudott egy rímelő választ. Később saját tévéműsort is kapott (Maksa Híradó), ahol a hírekhez írt stand-upot, jóval azelőtt, hogy a Dumaszínház kitalálta volna magát. Maksa ma is fellép, főleg nosztalgiaesteken, és nem titkoltan élvezi, hogy a ’90-es évek gyerekei már nosztalgiával idézik fel a poénjait.
Veszprém, a helyi sajtó és humor szülőhelye
A rendszerváltás utáni években Veszprém volt az egyik első olyan megye Magyarországon, ahol a független sajtó- és a kabaréestek új lendületet kaptak. 1989 után a Veszprém Megyei Napló is elkezdett közölni olyan politikai szatírákat, amelyek addig merészebbnek számítottak. A város kulturális színterei – például a Petőfi Színház vagy a Pannon Egyetem klubjai – otthont adtak a korszak humoristáinak, így például Nádas Györgynek, Maksa Zoltánnak, Boncz Gézának és Bajor Imrének is, akik vidéki turnéik során Pápán és Várpalotán is felléptek. A színpadon és a sajtóban megszületett poénok nemcsak szórakoztatásul szolgáltak, a változások korában Veszprém is megtanult nevetni.
„A disznó megeszi a Trabantot” – városi legenda, vagy lehet igazságalapja?
