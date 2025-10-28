Fedezd fel a retró kincseket Bakonybélben!

Nemcsak zenében vagy öltözködésben hódítanak évek óta a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek. Egyre több helyszínen nyílik retró kiállítás, az egyik online szállásközvetítő vállalat most összegyűjtött tízet, melyek visszarepítenek az időben.

A retró kiállítás minden korosztály számára érdekes lehet

Forrás: Taki Játék és Nosztalgia Múzeum

A retró kiállítás igazi időutazás

Hajdúszoboszló, Szerencs, Eger, Budapest és Keszthely mellett Bakonybél is szerepel a listában, nem véletlenül, a Taki Játék és Nosztalgia Múzeum ugyanis a turisták egyik kedvelt célpontja.

– A Bakony szívében, a festői Bakonybél tájházában igazi időutazás vár – olvasható az ismertetőben. – A Taki Játék és Nosztalgia Múzeum Takács János, pápai magángyűjtő páratlan kollekciójából jött létre, és a 60–80-as évek mindennapjainak tárgyi emlékeit idézi fel. A kiállításban ott sorakoznak a legendás szentesi kisautók, a kedves Skála-kópé baba, a régi takarékbélyeg-füzetek, valamint a klasszikus bolti kávé- és mákdarálók. Sőt, még egy bontatlan málnaszörp is emlékeztet a régi idők ízére.

A nosztalgiamúzeum a turisták egyik kedvelt célpontja.

Forrás: Taki Játék és Nosztalgia Múzeum

A gyűjtemény nem csupán a gyerekkor élményeit eleveníti fel, hanem betekintést enged abba is, milyen tárgyak vettek körül bennünket a szocializmus éveiben – egy szelet múlt, ami mosolyt csal minden korosztály arcára. A retró kiállítások nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem újra átélhetővé teszik azt a korszakot, amikor a játék, a zene és a nyarak még egészen más ízűek voltak. Ha szereted az időutazást, Bakonybél garantáltan elvarázsol.