Rétvári Bence: Magyarország a legbiztonságosabb ország Európában

A választási kampány korai indulása, a közbiztonság és a közszolgáltatások helyzete is terítékre került a Tapolcai Polgári Szalon újabb estjén. A vendég Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt, akit Navracsics Tibor köszöntött a szalon házigazdájaként. Hangsúlyozta: idén különösen fontos a közvetlen párbeszéd, hiszen a 2026-os választási év miatt a megszokottnál is nagyobb figyelem irányul a politikai vitákra. Mint mondta, a szalon célja éppen az, hogy a közönség személyesen hallhassa a közélet meghatározó szereplőinek gondolatait.

Navracsics Tibor és Rétvári Bence a Tapolcai Polgári Szalon estjén

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

Rétvári Bence volt a szalon vendége Tapolcán

Az est elején Rétvári Bence a közbiztonság kérdését emelte ki. Egy friss Ipsos-felmérésre hivatkozva elmondta: Magyarország jelenleg a legbiztonságosabb ország Európában. Hozzátette, ez annak köszönhető, hogy a kormány 2010 után megerősítette a rendőrséget, szigorította a büntetőjogi szabályokat, és határozottan lépett fel az illegális migrációval szemben. „A közbiztonság az egyik legfontosabb közszolgáltatás, amit az állam nyújtani tud. Ha az emberek nem érzik magukat biztonságban, minden más háttérbe szorul” – fogalmazott.

Példaként említette a Balaton-felvidéket is, ahol szerinte a helyiek és a turisták egyaránt érzékelhetik a biztonság magas szintjét. Ugyanakkor rámutatott: a térségben a lakhatási kérdések, a közlekedés és a közszolgáltatások fejlesztése jelentik a legnagyobb kihívást. A szolgálati lakásprogramról szólva elmondta, az állam célja, hogy orvosok, tanárok és rendőrök könnyebben telepedhessenek le olyan településeken, ahol a lakhatás piaci alapon szinte megoldhatatlan.

Rétvári kitért arra is, hogy Nyugat-Európa több országában mára mindennapossá váltak a közbiztonsági problémák, a terrortámadások, illetve a migráció okozta feszültségek. Ezzel szemben Magyarország vonzó célponttá vált: egyre többen költöznek ide nyugatról, éppen a biztonság és a kiszámítható élet miatt.

A beszélgetés során szóba kerültek politikai aktualitások is. A TISZA párt megjelenésével kapcsolatban Rétvári Bence úgy fogalmazott: minden új politikai erő próbára teszi a választókat, de a kormányoldal értékrendje – a családok támogatása, a kereszténydemokrata alapelvek, a nemzeti érdekek képviselete – továbbra is biztos kapaszkodót jelent.