Vadregényes barlang közelében meghökkentő látványosság a Bakonyban

A Vinye közelében lévő Likas-kőnél járt a túrázó nemrégiben, és visszafelé érdekes látványra lett figyelmes. A bokrosban egy fejtetőn rozsdásodó roncsautót látott.

Forrás: Ferenczi's Travel/Ferenczi István

Ferenczi István rendszeresen kirándul a Balaton-felvidéken és a Bakonyban, be is számol élményeiről a felületén, a Ferenczi's Travel – Balaton-felvidék Túraoldalon. Tőle tudjuk, hogy a roncs egy ingatlan mellett volt, a vasútállomás közelében. Az is lehet, hogy az ingatlanhoz tartozó területen van – így véli. Olvasónk zoomolt képet készített róla, nem ment közelebb hozzá, éppen azért, mivel nem tudta, hogy magánterületen van-e vagy sem.

Roncsautót láthatnak a Likas-kőhöz túrázók

Sokan jártak már itt, írtunk is erről a különleges helyről. A Likas-kőről van szó, amely a Cuha-szurdok közelében van.

A vinyei vasútállomásról Fenyőfő irányába elindulva a zöld sáv jelzést kell követni, a végén a zöld ómega (barlang) jel egyenesen oda vezet. A több bejáratú üregben hosszabb járatok vannak, így a gyerekek zseblámpával élvezhetik a bujkálást, a felnőttek azért, mert nekik egy kicsit szűknek, alacsonynak bizonyulhatnak a rések.

Forrás: olvasó, Rétegi Ildikó

A Bakony 7 vadregényes, túrázásra csalogató helye közé soroltuk korábban a Likas-kő üreget. Azt nehezebb eldönteni, a fejtetőn rozsdásodó autó, a roncs láttán mit mondjon, mennyire háborodjon fel az ember. Az biztos, hogy a hétvégi kirándulás tervezésekor nem erre számítunk.

Az erdőben a hulladéknak nincs helye – a környezetvédelem iránt elkötelezettek erről meg vannak győződve, rendszeresen tesznek is a természet kitakarításáért.

Roncsot, egy Mercit korábban felfedeztünk már a 82-es pihenőjében is, ahonnan a cseszneki vár látszik, és ahol most a Lovagvölgy élménypark bejárata, parkolója van.

korábban felfedeztünk már a 82-es pihenőjében is, ahonnan a cseszneki vár látszik, és ahol most a Lovagvölgy élménypark bejárata, parkolója van. Egy Subaru, egy túrakupé pedig a fának gyűrődve vesztegelt egy darabig a bakonyi erdészeti útnál, Olaszfalu közelében, a híres gesztenyefasornál.

vesztegelt egy darabig a bakonyi erdészeti útnál, Olaszfalu közelében, a híres gesztenyefasornál. Hárskút és Lókút között egy ideig egy balesetre emlékeztetve várakozott az elszállításra egy roncs.

Persze, ha magánterületen van egy már nem használt autó, arra más szabályok vonatkoznak, mint a közterületen, az erdőben elhagyottra.