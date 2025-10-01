Aláírásgyűjtés az állatkínzók szigorúbb büntetéséért – Vigyázat: megrázó videó Roziról!

Szigorúbb büntetést Rozit, a kiskutyát megkínzó férfinak!

Mi történt?

Egy férfi autójához kötötte és maga után húzta Rozit, a védtelen kiskutyát. Ez nem hiba, nem baleset – hanem tudatos állatkínzás. A bíróság mindössze 425.000 Ft pénzbüntetést szabott ki, ami egyáltalán nem áll arányban a tett súlyával.

Miért fontos?

Az állatkínzás nem „apróság”, hanem egy súlyos bűncselekmény, amely nemcsak az állatok, hanem az egész társadalom biztonságát érinti. Aki képes egy ártatlan élőlényt így megkínozni, az nem lehet szabadlábon köztünk. A jelenlegi ítélet nem szolgálja az igazságot, nem tart vissza másokat hasonló cselekményektől. Elég volt abból, hogy büntetlenül lehet állatokat bántani!!!

Követeljük, hogy

az ügyészség fellebbezzen és indítványozzon súlyosabb büntetést,

az elkövetőt vonják felelősségre állatkínzás bűntettében, szabadságvesztéssel

a bíróságok a jövőben következetesen szigorúan ítéljék meg az állatkínzást.

Csatlakozz Te is!

Írd alá a petíciót, hogy megmutassuk: a társadalom nem tűri az állatkínzást, és elvárja a bíróságoktól a megfelelő szigorúságot.