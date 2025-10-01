október 1., szerda

Jelenleg egy lakitelki menhelyen lábadozik Rozi, az autó után vonszolt kutya. Mára már szépen javul, de alig élte túl szörnyűséget. Az elkövető súlyosabb büntetéséért petíciót indult, melyet Ovádi Péter is aláírt és megosztott.

Veol.hu
Aláírásgyűjtés az állatkínzók szigorúbb büntetéséért – Vigyázat: megrázó videó Roziról!

Mára már szépen javul Rozi, a megkínzott kutya

Forrás: Ovádi Péter/Facebook

Ahogyan mi is megírtuk, egy férfi autójához kötötte és maga után húzta Rozit, a védtelen kutyát. Rozi túlélte a brutális kínzást, de az elkövető büntetését a közvélemény érhetetlenül enyhének tartja. Ezért petíciót is indítottak, sem a mostani elkövető, sem a jövőbeni állatkínzók ne „úszhasssák meg” enyhe büntetéssel. A petíciót saját Facebook-oldalán – Rozi történetét bemutató videóval – megosztotta Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési tervért felelős kormánybiztos is.

Borzalmakat élt át Rozi, az autó után vonszolt kutya Forrás: Ovádi Péter/Facebook
Borzalmakat élt át Rozi, az autó után vonszolt kutya
Forrás: Ovádi Péter/Facebook

A Rozi miatt indított petíció szövege

Szigorúbb büntetést Rozit, a kiskutyát megkínzó férfinak!

Mi történt?

Egy férfi autójához kötötte és maga után húzta Rozit, a védtelen kiskutyát. Ez nem hiba, nem baleset – hanem tudatos állatkínzás. A bíróság mindössze 425.000 Ft pénzbüntetést szabott ki, ami egyáltalán nem áll arányban a tett súlyával.

Miért fontos?

Az állatkínzás nem „apróság”, hanem egy súlyos bűncselekmény, amely nemcsak az állatok, hanem az egész társadalom biztonságát érinti. Aki képes egy ártatlan élőlényt így megkínozni, az nem lehet szabadlábon köztünk. A jelenlegi ítélet nem szolgálja az igazságot, nem tart vissza másokat hasonló cselekményektől. Elég volt abból, hogy büntetlenül lehet állatokat bántani!!!

Követeljük, hogy

  • az ügyészség fellebbezzen és indítványozzon súlyosabb büntetést,
  • az elkövetőt vonják felelősségre állatkínzás bűntettében, szabadságvesztéssel
  • a bíróságok a jövőben következetesen szigorúan ítéljék meg az állatkínzást.

Csatlakozz Te is!

Írd alá a petíciót, hogy megmutassuk: a társadalom nem tűri az állatkínzást, és elvárja a bíróságoktól a megfelelő szigorúságot.

A brutális tett sokkolta a társadalmat

Rozi története sokkoló tükör az egész társadalom számára. Egyetlen kutya szenvedése mutatja meg, mennyire hiányosak a törvények, mennyire gyenge az állatvédelem Magyarországon. Amíg a jog tárgyként kezeli az állatokat, mindig lesz újabb Rozi. Mindig lesz valaki, aki meg meri tenni, mert tudja: a legrosszabb, ami vele történhet, hogy kifizet egy összeget.

De van, aki nem hallgat. Az állatvédők, a támogatók és mindazok, akik még hisznek a szeretetben, a hűségben és az élet tiszteletében, nem engedik, hogy Rozi szenvedése hiábavaló legyen. Egy kutya nem tárgy, nem eszköz, hanem érző lény. És ha ezt nem védi meg az ember, akkor valóban méltó arra a szégyenre, hogy újabb áldozatok szülessenek.

Ahogyan Ovádi Péter kormánybiztos nyilatkozta a borzalmas tett után:

Az állatkínzás nem bocsánatos bűn. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy az állatokat bántalmazók megkapják szigorú, méltó büntetésüket

 

