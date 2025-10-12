Negyedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót (+ galéria)

Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke beszédében a szakmát érintő kihívásokról beszélt. Kiemelte: a mesterséges intelligencia és az olyan tartalomgyártók, akik szakmai képzetség nélkül is magas eléréseket mutatnak az újfajta irányok által, teljesen átformálják a médiát. Toót-Holló Tamás elmondta, hogy a mesterséges intelligencia taralmi összefoglalói miatt sokan már nem olvassák el a cikkeket, ezzel kattintásokat veszítenek a médiacégek. A mostani generáció tagjai már nem olvasnak, hanem rövid videókon keresztül értesülnek a hírekről, ehhez a sajtónak alkalmazkodni kell, különben elbukik.

Kosztolányi-díj a legkiválóbbaknak

A Kosztolányi-díjat a Magyar Nemzeti Médiaszövetség ítéli oda a magyar média területén kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak. 2024-ben elmaradt a Médiatalálkozó, emiatt idén két díjat is kiosztottak. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a díjak ünnepélyes átadása előtt elmondta, hogy ezen a napon a jók között a legjobbakat ismerték el. Amiatt is nevezték el Kosztolányi Dezsőről a díjat, mert ő tisztában volt vele, hogy az írásnak felelőssége, a szavaknak pedig súlya van. Dr. Szili Katalin szerint tehát az újságíró nem csupán közvetít, hanem felelősségt is vállal, nem sodródik az álhírekkel, hanem irányt mutat azoknak, akik keresik az igazat. Fontos, hogy ezt a szolgálatot a választások előtt folytassák.

Dr. Mayer Erika, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség alelnöke elmondta, hogy a szövetség megalapításakor a céljuk az volt, hogy azokat újságírókat képviseljék, azokat az érdekeket hozzák a felszínre, melyek a magyar nemzetérdeket és a polgári értékrendet erősítik. Ennek jegyében megalapították a Kosztolányi-díjat, ami az összmagyar érdekeket jeleníti meg. Vagyis azt vették figyelembe a díj kiosztásakor, hogy melyik újságíró mennyire erősíti a polgári értékrendet.

Dr. Gazsó L. Ferenc, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökségi tagja az első díjazottről, Mező Gáborról elmondta, hogy munkásságával bebizonyította, nem kell eltemetni a tényfeltáró újságírást, melyre most nagyobb szükség van, mint valaha. Mező Gábor sportújságíróként kezdte pályafutását, dolgozott a Magyar Nemzetnél, a Magyar Hírlapnál, később fordult figyelme a történelem felé. A Pesti TV-nél televíziós képességeit is megmutatta, majd dokmentumfilmeket is forgatott. Mező Gábor köszönőbeszédében elmondta, hogy sikerességéhez sok más szereplő hozzájárulása is kellett, akiknek örökké hálás lesz.