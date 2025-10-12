1 órája
Negyedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót (+ galéria)
A Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót azért hozták létre, hogy a média képviselői a határokon túl is kapcsolatokat tudjanak építeni. Fontos ugyanis az ő szerepük: a közönségnek tájékoztatást adnak, a magyar nyelvet őrzik, a magyar szót és a kulúrát továbbörökítik. A kétnapos konferencia alkalmat adott arra, hogy a szakma legjobbjai tapasztalatokat cseréljenek, az összetartozásukat erősítsék. A talákozón díjazták a sajtó legkiválóbb képviselőit.
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a IV. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó megnyitóján elmondta, hogy az elmúlt 15 év nemzetpolitikája lehetőséget ad a visszatekintésre és a jövő tervezésére. Legfontosabb céljuk 2010-ben az volt, hogy a nemzeti vérkeringésbe mindenkit bekapcsoljanak, szakmai hálózatokat hozzanak létre. Emiatt hoztak létre olyan programokat, melyek alkalmat adnak a találkozásra. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, a sajtó jelentős szerepet tölt be az emberek életében, emiatt a külhoni magyar sajtó fennmaradása és megerősítése nemzeti érdek. Az államtitkár elmondta, hogy Magyarország kormánya 43 ezer külhoni program megszervezéséhez, 1100 testvértelepülési kapcsolat létrejöttéhez vagy megerősítése járult hozzá az elmúlt 15 évben. Emellett 600 ezer magyarországi diák jutott el 13 év alatt külhoni magyarlakta területekre. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, a nemzetpolitikai támadás alatt áll, mivel a két legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt és a DK nyíltan a külhoni magyarok magyar állampolgársága és szavazati joga ellen kampányol. Az államtitkár szerint a kormány feladata a magyar közösséget erősíteni, képviselni.
A sajtó fontos szerepet tölt be
Hidvégi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese elmondta, a 15 éves kormányzás legfőbb eredménye a magyar nemzet békés újraegyesítése. A média szerepe szerinte is kulcsfontosságú, és fontos, hogy olyan emberek dolgozzanak a médiában, akik számára elsődleges a nemzeti összetartozás. A kormány szövetséget kínál a társnemzeteknek, lehetőség kínál a sikerre és a megerősödése, ez a magyar világpolitikai lényege. Ezt egyre többen látják és értékelik, például a szerb és a szlovák kormányzatnak pozitív a viszonya a magyarokhoz. A miniszterhelyettes szerint elemi érdeke minden Kárpát-medencei nemzetnek, hogy erősítse saját pozícióját. Úgy fogalmazott, komoly erők próbálják a melletünk dúló háborút kiterjeszteni, miközben a közép-európai régió a béke pártján áll. Ennek közvetítésében is kulcsszereplő a média.
Toót-Holló Tamás, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnöke beszédében a szakmát érintő kihívásokról beszélt. Kiemelte: a mesterséges intelligencia és az olyan tartalomgyártók, akik szakmai képzetség nélkül is magas eléréseket mutatnak az újfajta irányok által, teljesen átformálják a médiát. Toót-Holló Tamás elmondta, hogy a mesterséges intelligencia taralmi összefoglalói miatt sokan már nem olvassák el a cikkeket, ezzel kattintásokat veszítenek a médiacégek. A mostani generáció tagjai már nem olvasnak, hanem rövid videókon keresztül értesülnek a hírekről, ehhez a sajtónak alkalmazkodni kell, különben elbukik.
Kosztolányi-díj a legkiválóbbaknak
A Kosztolányi-díjat a Magyar Nemzeti Médiaszövetség ítéli oda a magyar média területén kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak. 2024-ben elmaradt a Médiatalálkozó, emiatt idén két díjat is kiosztottak. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a díjak ünnepélyes átadása előtt elmondta, hogy ezen a napon a jók között a legjobbakat ismerték el. Amiatt is nevezték el Kosztolányi Dezsőről a díjat, mert ő tisztában volt vele, hogy az írásnak felelőssége, a szavaknak pedig súlya van. Dr. Szili Katalin szerint tehát az újságíró nem csupán közvetít, hanem felelősségt is vállal, nem sodródik az álhírekkel, hanem irányt mutat azoknak, akik keresik az igazat. Fontos, hogy ezt a szolgálatot a választások előtt folytassák.
Dr. Mayer Erika, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség alelnöke elmondta, hogy a szövetség megalapításakor a céljuk az volt, hogy azokat újságírókat képviseljék, azokat az érdekeket hozzák a felszínre, melyek a magyar nemzetérdeket és a polgári értékrendet erősítik. Ennek jegyében megalapították a Kosztolányi-díjat, ami az összmagyar érdekeket jeleníti meg. Vagyis azt vették figyelembe a díj kiosztásakor, hogy melyik újságíró mennyire erősíti a polgári értékrendet.
Dr. Gazsó L. Ferenc, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökségi tagja az első díjazottről, Mező Gáborról elmondta, hogy munkásságával bebizonyította, nem kell eltemetni a tényfeltáró újságírást, melyre most nagyobb szükség van, mint valaha. Mező Gábor sportújságíróként kezdte pályafutását, dolgozott a Magyar Nemzetnél, a Magyar Hírlapnál, később fordult figyelme a történelem felé. A Pesti TV-nél televíziós képességeit is megmutatta, majd dokmentumfilmeket is forgatott. Mező Gábor köszönőbeszédében elmondta, hogy sikerességéhez sok más szereplő hozzájárulása is kellett, akiknek örökké hálás lesz.
Negyedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Magyar MédiatalálkozótFotók: Nagy Lajos/Napló
Toót-Holló Tamás a második díjazottról, az erdélyi Krónika főszerkesztőjéről, Rostás Szabolcsról elmondta, hogy pályája során sok különleges emberrel készített interjút, köztük:
- Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével,
- Földes László énekes-dalszerzővel,
- Benedek Tibor vízilabdázóval,
- Marco Rossival, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával.
Otthon van a sportban és a podcastkészítésben. Munkáját korábban már többször is díjazták. Rostás Szabolcs köszönőbeszédében elmondta, hogy pályafutása során végig az vezérelte, hogy a nemzetépítéshez hozzájáruljon. 26 éve dolgozik a Krónikánál, és úgy érzi, nékülük szakmailag és emberileg sem tartana ott, ahol most.