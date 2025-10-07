október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstölgő táblák

1 órája

A sakkbotrányok új korszaka: amikor a királyt már nem mattolják, hanem a közönség közé hajítják

Címkék#Niemann#sakkbotrány#Sakk-matt#király#show#világbajnok#Gaál Zsóka

A texasi Checkmate-gálán Hikaru Nakamura szó szerint a tömeg közé hajította Gukesh királyát – miközben a sakkvilág még mindig nem heverte ki a Magnus Carlsen–Hans Niemann-féle csalásbotrányt. Úgy tűnik, az egykor csendes sportág most már egyszerre szórakoztat, provokál és sokkol.

Szombat este Texasban a Checkmate: USA vs India gálán minden volt, csak csend nem. A sakktáblák körül ujjongó tömeg, reflektorok, kommentátorok és rajongók sorfala várta az amerikai és indiai nagymestereket. A zárómeccsen Hikaru Nakamura mattolta a világbajnok Dommaraju Gukesht, majd egy hirtelen mozdulattal lekapta a tábláról a királyt és a közönség közé dobta. A nézők tomboltak, Gukesh csak zavartan nézett – a sakk végleg showműfajjá vált. A táblán túl már show, pénz és sakkbotrány formálja a versenyzők sorsát – ma már gesztusok döntik el, ki lesz a király.

A sakkbotrány megmutatta, hogy a zsenialitás és a gyanú néha ugyanazon a táblán játszik
A sakkbotrány megmutatta, hogy a zsenialitás és a gyanú néha ugyanazon a táblán játszik
Kép: premierchessacademy.com

A sakkbotrányok új korszakot nyitottak a sportban – már a látvány uralja a táblát

A sakktörténelem azonban nem először forr fel ennyire. 2022-ben Magnus Carlsen a Sinquefield Cup után azzal vádolta Hans Niemannt, hogy csalással győzte le – a neten futótűzként terjedt el a pletyka, hogy Niemann „rezgő segédeszközökkel” kaphatott titkos jelzéseket. A sztori mémmé vált, de közben százmilliós per, letiltások és Chess.com-vizsgálat követte. A jelentés szerint Niemann korábban tényleg csalt online, de a Carlsen elleni játszmájában semmi bizonyítékot nem találtak erre. Carlsen akkor visszalépett, Nakamura a YouTube-on kommentálta a botrányt, Niemann pedig beperelte mindkettőt – ezzel megszületett az első „világszintű sakkbotrány”. Most, három évvel később, ugyanaz a Hikaru Nakamura dobta a levegőbe a királyt, és ezzel képletesen is ledobta a sakk régimódi kabátját.

Nem befolyásolják a hazai sikereket a nemzetközi botrányok

A sakkbotrányok és látványelemek korában sem csak a show uralja a sportágat – ezt bizonyítja az ajkai Gaál Zsóka, aki a közelmúltban az üzbegisztáni FIDE Grand Swiss tornán a világ legjobbjai között remekelt. A 18 éves tehetség nemcsak rangos ellenfeleket – köztük világbajnokokat – kényszerített döntetlenre, hanem Veszprém vármegye hírnevét is öregbítette a nemzetközi sakkvilágban. Miközben a sakktábla egyik oldalán botrányok és királydobálások borzolják a kedélyeket, a másikon Gaál Zsóka és a hozzá hasonló fiatal tehetségek mutatják meg, hogy a gondolkodás, a fegyelem és az alázat még mindig a sakk igazi értékei.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu