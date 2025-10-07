41 perce
A sakkbotrányok új korszaka: amikor a királyt már nem mattolják, hanem a közönség közé hajítják
A texasi Checkmate-gálán Hikaru Nakamura szó szerint a tömeg közé hajította Gukesh királyát – miközben a sakkvilág még mindig nem heverte ki a Magnus Carlsen–Hans Niemann-féle csalásbotrányt. Úgy tűnik, az egykor csendes sportág most már egyszerre szórakoztat, provokál és sokkol.
Szombat este Texasban a Checkmate: USA vs India gálán minden volt, csak csend nem. A sakktáblák körül ujjongó tömeg, reflektorok, kommentátorok és rajongók sorfala várta az amerikai és indiai nagymestereket. A zárómeccsen Hikaru Nakamura mattolta a világbajnok Dommaraju Gukesht, majd egy hirtelen mozdulattal lekapta a tábláról a királyt és a közönség közé dobta. A nézők tomboltak, Gukesh csak zavartan nézett – a sakk végleg showműfajjá vált. A táblán túl már show, pénz és sakkbotrány formálja a versenyzők sorsát – ma már gesztusok döntik el, ki lesz a király.
A sakkbotrányok új korszakot nyitottak a sportban – már a látvány uralja a táblát
A sakktörténelem azonban nem először forr fel ennyire. 2022-ben Magnus Carlsen a Sinquefield Cup után azzal vádolta Hans Niemannt, hogy csalással győzte le – a neten futótűzként terjedt el a pletyka, hogy Niemann „rezgő segédeszközökkel” kaphatott titkos jelzéseket. A sztori mémmé vált, de közben százmilliós per, letiltások és Chess.com-vizsgálat követte. A jelentés szerint Niemann korábban tényleg csalt online, de a Carlsen elleni játszmájában semmi bizonyítékot nem találtak erre. Carlsen akkor visszalépett, Nakamura a YouTube-on kommentálta a botrányt, Niemann pedig beperelte mindkettőt – ezzel megszületett az első „világszintű sakkbotrány”. Most, három évvel később, ugyanaz a Hikaru Nakamura dobta a levegőbe a királyt, és ezzel képletesen is ledobta a sakk régimódi kabátját.
Nem befolyásolják a hazai sikereket a nemzetközi botrányok
A sakkbotrányok és látványelemek korában sem csak a show uralja a sportágat – ezt bizonyítja az ajkai Gaál Zsóka, aki a közelmúltban az üzbegisztáni FIDE Grand Swiss tornán a világ legjobbjai között remekelt. A 18 éves tehetség nemcsak rangos ellenfeleket – köztük világbajnokokat – kényszerített döntetlenre, hanem Veszprém vármegye hírnevét is öregbítette a nemzetközi sakkvilágban. Miközben a sakktábla egyik oldalán botrányok és királydobálások borzolják a kedélyeket, a másikon Gaál Zsóka és a hozzá hasonló fiatal tehetségek mutatják meg, hogy a gondolkodás, a fegyelem és az alázat még mindig a sakk igazi értékei.
Értékes tapasztalatokkal tért haza a fiatal sakkozóAz üzbegisztáni verseny után Gaál Zsóka visszatért Ajkára.
