Forró hangulat az őszi Bakonyban

A Zirci Salsa a nyílt óráját október 30-án 18.30-tól tartja meg a Békefi Antal Városi Könyvtárban.

Salsa a Bakonyban, forró táncos hangulat Zircen.

Salsa a Bakonyban

A nyílt salsaórán személyesen lehet jelentkezni az október 31-én kezdődő, hétalkalmas kezdő kubai salsa tanfolyamra, amit a Sasfészek Kávézó és Falatozóban tart meg a táncklub a Bakonyban.