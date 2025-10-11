Programajánló
1 órája
Forró hangulat az őszi Bakonyban
Zircen is van lehetőség a forró latinos hangulat megteremtésére. Kubai salsa nyílt órát tart a Zirci Salsa klub.
A Zirci Salsa a nyílt óráját október 30-án 18.30-tól tartja meg a Békefi Antal Városi Könyvtárban.
Salsa a Bakonyban
A nyílt salsaórán személyesen lehet jelentkezni az október 31-én kezdődő, hétalkalmas kezdő kubai salsa tanfolyamra, amit a Sasfészek Kávézó és Falatozóban tart meg a táncklub a Bakonyban.
Ezt ne hagyja ki!Természet
2025.10.09. 08:30
Vadregényes barlang közelében meghökkentő látványosság a BakonybanMost felháborodjunk vagy legyintsünk?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre