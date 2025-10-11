október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Forró hangulat az őszi Bakonyban

Címkék#Zircen#Bakonyban#Békefi Antal Városi Könyvtárban#Sasfészek Kávézó és Falatozóban#Zirci Salsa klub#kubai sals#tanfolyam#salsa#tánc

Zircen is van lehetőség a forró latinos hangulat megteremtésére. Kubai salsa nyílt órát tart a Zirci Salsa klub.

Rimányi Zita

A Zirci Salsa a nyílt óráját október 30-án 18.30-tól tartja meg a Békefi Antal Városi Könyvtárban.

Salsa a Bakonyban, forró táncos hangulat Zircen.
Salsa a Bakonyban, forró táncos hangulat Zircen.
Illusztráció: Pixabay

Salsa a Bakonyban

A nyílt salsaórán személyesen lehet jelentkezni az október 31-én kezdődő, hétalkalmas kezdő kubai salsa tanfolyamra, amit a Sasfészek Kávézó és Falatozóban tart meg a táncklub a Bakonyban

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu