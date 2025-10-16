Egy apró élet megmentése – A veszprémi mentősök megható története (videó)

A mentősök nemcsak emberek, hanem állatok iránt is érzékenyek: rögtön gondozásba vették a sérült madarat, és az interneten kerestek tanácsot, hogyan tudnának neki segíteni. Egy madármentő alapítvány gyorsan reagált a bejegyzésükre, és részletes útmutatást adott a megfelelő ellátásról. A mentősök az instrukciók szerint egy szellőzőnyílásokkal ellátott kartondobozba helyezték a sárgafejű királyka madarat, meleg, csendes helyre vitték, és hagyták pihenni, hogy a sokkból felépülhessen.

Sárgafejű királyka madarat mentettek a veszprémi mentősök

Forrás: Ezt láttam Veszprémben / Facebook

Körülbelül húsz perc elteltével a kis királyka magához tért: mozgékonyabbá vált, csapkodni kezdett a szárnyaival, és láthatóan visszanyerte erejét. Ekkor a mentősök – látva, hogy a madár újra képes repülni – kinyitották a doboz tetejét, és szabadon engedték. A madár rövid tétovázás után felröppent, majd eltűnt a közeli fák lombjai között.

A történet jól példázza a mentősök emberségét és önzetlenségét: hivatásuk nem csupán az emberi élet védelméről szól, hanem a gondoskodásról, az együttérzésről és a természettel való felelős kapcsolatról is.

Bemutatjuk Magyarország egyik legkisebb madarát: ő a sárgafejű királyka

A sárgafejű királyka – amelyet a tüzesfejű királykával együtt hazánk legkisebb madarai között tartanak számon – mindössze néhány grammot nyom. Ez az apró testalkatú, élénk mozgású madár rovarevő, táplálékát pókokból és apró rovarokból szerzi. Rövid távú vonuló faj, ám sok példány egész télen kitart költőhelyén. Télen is aktív marad, ilyenkor a fenyvesek mélyén keresgéli a rejtőzködő rovarokat. Finom, vékony csőre miatt nem tud magvakat fogyasztani, ezért kizárólag állati eredetű táplálékot vesz magához.

A sárgafejű királyka Eurázsia nagy részén elterjedt madár, amely elsősorban lucfenyvesekben él, s kedveli a sűrű, homogén erdőállományokat. A síkvidékeket általában elkerüli, ám mesterségesen telepített lucosokban, például az Alföld egyes részein is megfigyelték már költését. Évente kétszer is költ: az első fészekalj gondozásában a hím is részt vesz, miközben a tojó már a második fészek építésén dolgozik. Egy-egy fészekaljban 7–11 tojás található, amelyeket a tojó egyedül költ ki.