október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

58 perce

Sárkány Zalán újabb csúcsok felé tempózik

Címkék#Sárkány Zalán#westmonti#világkupa#Balaton Úszó Klub Veszprém#bajnokság#Szokolai László

Ismét fantasztikus versenyzéssel és időeredménnyel jelentkezett Sárkány Zalán, a Balaton Úszó Klub Veszprém 22 éves csillaga, aki a rövid pályás világkupa-sorozat második, westmonti állomásán – a saját országos csúcsát is megjavítva – áttörte a „hét-harmincas” álomhatárt 800 méter gyorson.

Király Ferenc

Sárkány Zalán az elmúlt másfél évben egyértelműen bejelentkezett a földkerekség legjobb hosszú távú gyorsúszói közé. Ehhez legyen elég annyi, hogy a tavalyi zágrábi Európa-bajnokság kétszeres bronzérmeseként, párizsi olimpikonként, 2024 végén rövid pályás világbajnok lett Budapesten, az idei szingapúri vb-n pedig hetedik helyen „intették le” 800 méteren. 

Sárkány Zalán ezúttal is kirobbanó formában van
Fotó: családi

A kiválóság a közelmúltban megint letette a névjegyét. Az egyesült államokbeli Westmontban rendkívül erős mezőny gyűlt össze a – mostanra végérvényesen kijelenthető – legerősebb számában, ám 600 méternél magasabb fokozatba kapcsolt és faképnél hagyta a többieket (az 50 méteres medencében vb-első ausztrál Samuel Shortot is), majd úgy aratott fölényes győzelmet, hogy az utolsó száz méteren 54.41-et repesztett. Végül 7:29.50-es idővel csapott célba, amivel megdöntötte a korábbi országos rekordját, de új VK- és US Open-csúcsot is felállított. Így minden idők nyolcadik leggyorsabb úszója lett ezen a távon, és ebben a sorban csak olyan hírességek előzik meg, mint például az írek világcsúcstartója, Daniel Wiffen, vagy az ausztrálok és a németek legendája, Grant Hackett, illetve Florian Wellbrock.

Az indianai Bloomington egyetemén, az ottani neves oktatási intézményben üzleti szakot hallgató, míg a királynék városában Szokolai László, a Balaton Úszó Klub Veszprém vezetőedzőjének irányításával készülő, példás szorgalmáról híres fiatalember a seregszemlét követően elmondta, örült annak, hogy sikerült a jól felépített taktikáját tökéletesen végrehajtania, hogy a kemény tréningek közepette jó mutatóval hívta fel magára a figyelmet. Csak amiatt volt kicsit szomorú, hogy az erőpróbán a 400 méter nem úgy jött neki össze, ahogy azt előzetesen eltervezte. 

Megígérte, hogy – miként eddig is tette – a folytatásban is nagy lendülettel és komolysággal dolgozik majd, hiszen a decemberi rövid pályás Eb-n újra nagyot alakítana, de ami a kontinensviadalnál is jobban foglalkoztatja, az az amerikai egyetemi nagy bajnokság jövő tavaszi döntője, ahol 1650 yardon – 2024 és 2025 után – ismét a dobogó legmagasabb fokára állna fel. A kirobbanó formában lévő kitűnőség így háromszoros NCAA-bajnokként köszönhetne el az alma materétől, ugyanis ez az utolsó tanéve Bloomingtonban. Miután a léc magasan van előtte, addig is a munkára, a magas szintű gyakorlásaira koncentrál, hogy még jobb állapotba kerüljön. Nem lennénk meglepve, ha a maga elé mindig nagy célokat kitűző úszó jövőre újra szenzációs versenyzéssel és időeredményekkel kerülne be a híradásokba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu