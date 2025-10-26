Sárkány Zalán újabb csúcsok felé tempózik

Sárkány Zalán az elmúlt másfél évben egyértelműen bejelentkezett a földkerekség legjobb hosszú távú gyorsúszói közé. Ehhez legyen elég annyi, hogy a tavalyi zágrábi Európa-bajnokság kétszeres bronzérmeseként, párizsi olimpikonként, 2024 végén rövid pályás világbajnok lett Budapesten, az idei szingapúri vb-n pedig hetedik helyen „intették le” 800 méteren.

Sárkány Zalán ezúttal is kirobbanó formában van

Fotó: családi

A kiválóság a közelmúltban megint letette a névjegyét. Az egyesült államokbeli Westmontban rendkívül erős mezőny gyűlt össze a – mostanra végérvényesen kijelenthető – legerősebb számában, ám 600 méternél magasabb fokozatba kapcsolt és faképnél hagyta a többieket (az 50 méteres medencében vb-első ausztrál Samuel Shortot is), majd úgy aratott fölényes győzelmet, hogy az utolsó száz méteren 54.41-et repesztett. Végül 7:29.50-es idővel csapott célba, amivel megdöntötte a korábbi országos rekordját, de új VK- és US Open-csúcsot is felállított. Így minden idők nyolcadik leggyorsabb úszója lett ezen a távon, és ebben a sorban csak olyan hírességek előzik meg, mint például az írek világcsúcstartója, Daniel Wiffen, vagy az ausztrálok és a németek legendája, Grant Hackett, illetve Florian Wellbrock.

Az indianai Bloomington egyetemén, az ottani neves oktatási intézményben üzleti szakot hallgató, míg a királynék városában Szokolai László, a Balaton Úszó Klub Veszprém vezetőedzőjének irányításával készülő, példás szorgalmáról híres fiatalember a seregszemlét követően elmondta, örült annak, hogy sikerült a jól felépített taktikáját tökéletesen végrehajtania, hogy a kemény tréningek közepette jó mutatóval hívta fel magára a figyelmet. Csak amiatt volt kicsit szomorú, hogy az erőpróbán a 400 méter nem úgy jött neki össze, ahogy azt előzetesen eltervezte.

Megígérte, hogy – miként eddig is tette – a folytatásban is nagy lendülettel és komolysággal dolgozik majd, hiszen a decemberi rövid pályás Eb-n újra nagyot alakítana, de ami a kontinensviadalnál is jobban foglalkoztatja, az az amerikai egyetemi nagy bajnokság jövő tavaszi döntője, ahol 1650 yardon – 2024 és 2025 után – ismét a dobogó legmagasabb fokára állna fel. A kirobbanó formában lévő kitűnőség így háromszoros NCAA-bajnokként köszönhetne el az alma materétől, ugyanis ez az utolsó tanéve Bloomingtonban. Miután a léc magasan van előtte, addig is a munkára, a magas szintű gyakorlásaira koncentrál, hogy még jobb állapotba kerüljön. Nem lennénk meglepve, ha a maga elé mindig nagy célokat kitűző úszó jövőre újra szenzációs versenyzéssel és időeredményekkel kerülne be a híradásokba.