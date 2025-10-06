október 6., hétfő

Emberségből jeles

32 perce

A tapolcai rendőrök segítségnyújtása téged is meghat, videón a különleges hőstett

Címkék#házaspár#rendőrség#köszönet#gépkocsi

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai egy bajba jutott idős házaspáron segítettek.

Szilas Lilla

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai, Szőke Gábor r. főtörzsőrmester és Balog Gergő r. őrmester a napokban egy úttest szélén veszteglő autóra lettek figyelmesek. Azonnal megálltak, majd segítettek az idős házaspárnak műszaki hibás gépkocsijukat újraindítani - írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésében a segítségnyújtásról.

Az idős házaspár köszönetét fejezte ki a rendőrség munkatársainak segítségnyújtásért
Az idős házaspár köszönetét fejezte ki a rendőrség munkatársainak segítségnyújtásért
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Segítségnyújtás: a rendőrség ott segít, ahol tud

A férfi és felesége az egyik tapolcai kiadvány hasábjain is köszönetét fejezte ki a rendőrök emberséges és segítő hozzáállásáért. 

A közleményben azt írták, köszönetüket fejezik ki a Tapolcai Rendőrkapitányság két fiatal dolgozójának, akik segítséget nyújtottak nekik autójuk újraindításában. További sok erőt és egészséget kívántak nekik.

Nemrég egy kisfiúnak segítettek a rendőrök

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy alsó tagozatos kisdiák rossz buszra szállt fel előző héten, amikor kézilabdaedzésre indult. Sümegnél a várat felismerte, és a következő megállónál leszállt a járatról. Ott segítséget kért egy járókelőtől, aki értesítette a gyermek édesanyját. Mivel a szülő nem tudott hirtelen a kisfiúért menni, kétségbeesésében hívta a rendőrséget. A sümegi Tóth Róbert törzszászlós és Salamon Márton főtörzsőrmester a buszmegállóban épségben megtalálták a fiút, megnyugtatták, majd a helyi rendőrőrsre szállították. A hálás édesanya ott találkozott a kalandorral és a rendőrökkel. 

 

 

