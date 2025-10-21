46 perce
A magyar Bermuda-háromszög titka – itt rejtőzhet máig a a Seuso-kincs nagyobbik része
Az ezüstlelet a magyar történelem legrejtélyesebb műtárgyegyüttese: egy római főtiszt, Seuso nevét viselő, több mint 1600 éves ezüsttárgy-gyűjtemény, amelynek sorsa gyilkossággal, csempészettel és titkosszolgálati szálakkal fonódik egybe. A Seuso-kincs megtalálóját, Sümegh Józsefet 1980 telén felakasztva találták meg egy kőszárhegyi pincében, két katonai övvel a nyaka körül. Fél évszázad után sem tudni, hol ér véget a legenda, és hol kezdődik a valóság.
A napjainkban ismert, 14 darabos kollekció már a Magyar Nemzeti Múzeum féltve őrzött kincse, ám a helyszíni nyomok és tanúvallomások újra meg újra felvetik, hogy létezhetett egy másik, jóval terjedelmesebb gyűjtemény is. A Kőszárhegy–Polgárdi–Szabadbattyán-háromszög emlékezete, a titkos alagutak, az ezüsttel teli ládák és a gyanús halálesetek mind újrarajzolják a Seuso-kincs modernkori térképét. Sokan ma is úgy hiszik, hogy a szerteágazó történet valami sokkal nagyobb – és értékesebb – dologról szól: egy elrejtett kincsről, amelynek csak töredéke került elő, a többi pedig talán ma is a föld mélyén, betemetett alagutakban rejtőzik – a magyar Bermuda-háromszög ölelésében.
Seuso-kincs: a Balaton szó hatalmas jelentősége
A relikviák eredetét sokan ahhoz a szabadbattyáni római villához kötik, amelyik a 4. században a térség egyik legfényűzőbb palotája volt. A rezidencia a Balaton felé vezető római út mentén állt, alig néhány kilométerre Polgárditól és Kőszárhegytől. A kutatók szerint Seuso itt élhetett, és ezt erősíti a kincs egyik legnagyobb ezüsttálján olvasható „Pelso” felirat is – ami a Balaton latin neve. Ez a részlet döntő bizonyítéknak számított a későbbiekben a leletet végleg Magyarországhoz kössék. A legnépszerűbb elmélet szerint a birodalom hanyatlásakor az ezüstkészletet a környék egyik kőfejtőjében rejtették el, amelyet már akkor is használtak.
A Batthyány-ásatás a Somlyó-hegyen
A 19. század végén a térség újra előtérbe került. Régészettörténeti források szerint gróf Batthyány Géza bánya- és földbirtokos irányításával 1881-ben végeztek ásatásokat a Somlyó-hegyen.
A tudománypártolásáról ismert főnemes értékes leletekre bukkant: épületromokra, sziklasírokra és egy nagyobb temetőre, ezüst tártgyakra.
Az uradalomhoz több kisebb major és puszta is tartozott – például az Antonia-major, valamint a kőfejtőként is használt Szár-hegyi terület. A korabeli feljegyzések szerint az itt talált római kori építmény-maradványok már akkor felvetették, hogy a térség a 4. században fontos birtokközpont lehetett. Elképzelhető, hogy a leletet már a 20. század előtt kiemelték a föld mélyéről?
Egy egész falut nyelt el a Balaton: az űrből is látszik a magyar Atlantisz
A kőfejtő, mint katonai rejtekhely?
A második világháború utolsó hónapjaiban a Somlyó-hegy nyugati oldalán a csille-vágányok lenyomatát őrző alagutakban katonai tevékenység zajlott. Egy 13 éves szemtanú, Havasi Péter vallomása szerint robbantott bejáratot, rejtett ládákat és szovjet katonákat látott a helyszínen. Ezzel egybevágnak azok az elméletek, miszerint a kőfejtő nyugati részén található alagút-rendszer egyikében rejtették el a római ezüstkincsek maradékát – akár azokat a ládákat, amelyeket később a helyiek csak legendaként emlegettek. A háborús események, a beomlott járatok és az elszállított anyagok mind megalapozták a térség titokzatos hírét.Vajon ugyanarról a kincsről beszélünk, amelyet a Batthyány-uradalom állítólag a háború viharában újra a föld mélyére rejtett? Esetleg két külön részből állhat a pannoniai ezüstlelet?
A rejtett ezüst újra a kék ég alatt
Több mint harminc évvel később a környék újra a figyelem középpontjába került. A szabadidejében kincskereséssel foglalkozó fiatalember, Sümegh József, az egyik verzió szerint a hetvenes évek közepén egy földbe ásott, kancsókkal és tálakkal teli rézüstre bukkant a Kőszárhegy alatti dűlőkben – teljesen véletlenül. Ennél sokkal hihetőbb történet lehet, hogy a kőfejtőben segédként dolgozó fiatalember a munkája közben fedezte fel a barlangrendszerben rejtőző ezüsttárgyakat, amelyeket sokáig csak értéktelen, világháborús pléhedényeknek vélt – és így is bánt velük.
Nem zárható ki, hogy a tárgyakat az ásatás területén fedezte fel, és azért híresztelte, hogy a kőbányában találta meg őket, mert azt nem tartotta bűncselekménynek.
A fiatalember tragikus (gyanús) halála után egyre több helyi tanú, köztük Lelkes Ferenc és Nagula Katalin is megerősítette, hogy a környéken valóban voltak beomlott járatok, ahol nagy méretű ládákat láttak. Ekkoriban kezdett el beszivárogni a köztudatba a „második Seuso-lelet” elmélete is. Katalin elmondása szerint egyik éjszaka Sümegh József felkereste, és a segítségét kérte: több fordulóval kellett volna elszállítani valamit a Szár-hegy alatti dűlőkből. A történet itt válik igazán kézzelfoghatóvá — Katalin ugyanis nemcsak emlékezett az útvonalra, hanem le is rajzolta azt. Az általa készített térkép később a Seuso-kincs egyik legfontosabb, mégis legvitatottabb dokumentuma lett.
Két történet, egy helyszín
Az elmúlt ötven évben így két különálló történet vázlata rajzolódott ki. Az egyik a közismert: egy rézüstben 41 darab római kori ezüsttárgy került elő (ma ebből 14 látható itthon), útjukat pereskedés, majd kormányzati visszavásárlás zárta le. A másik szál – tanúvallomások és közvetett iratok alapján – egy 1944-ben, később pedig az 1970-es években is hozzáférhető bányaalagútba rejtett, hat ládányi anyagot emleget. A két verzió időben és térben közel áll, mégsem ugyanazt írja le. A terepi emlékezet magva három névhez kötődik: a 70-es években szereplő Sümegh Józsefhez és Lelkes Ferenchez, valamint Nagula Katalinhoz, aki évtizedekkel később részletesen felidézte a labirintus-szerű alagutat és a ládákat. A kép hitelét növeli, hogy a nemzetközi sajtóban 1980–90-es évekbeli kereskedői ajánlatok bukkantak fel további darabokról: öt tál, harminchét kupa, és – a legfeltűnőbb – 187 kanál. Ha ezek ugyanahhoz a készlethez tartoztak, a 41 darabos „üstös” Seuso csak a jéghegy csúcsa lehetett.
Egyes feltételezések szerint a Batthyányak még a világháború előtt tudtak a mélyben rejtőző leletről, sőt, újra el is ásták azt. A történet innen már a történelem homályába vész – talán a szovjet katonák is rábukkantak, ám a kincset hátrahagyták, amikor a front továbbvonult. A Seuso-kincs sorsa, a Batthyány-földek legendái és Sümegh József halála egyetlen, nehezen kibogozható fonállá fonódik. Lehet, hogy a válaszok ott pihennek valahol a Somlyó-hegy alatt, elzárva az időtől és az emberi kapzsiságtól – de talán így van ez rendjén. A balácai mozaikok és a Seuso-ezüst ugyanannak a korszaknak a lenyomatai – egy eltűnt világ, amely a Balaton körül még mindig beszél a múlt nyelvén.
