A magyar Bermuda-háromszög titka – itt rejtőzhet máig a a Seuso-kincs nagyobbik része

A napjainkban ismert, 14 darabos kollekció már a Magyar Nemzeti Múzeum féltve őrzött kincse, ám a helyszíni nyomok és tanúvallomások újra meg újra felvetik, hogy létezhetett egy másik, jóval terjedelmesebb gyűjtemény is. A Kőszárhegy–Polgárdi–Szabadbattyán-háromszög emlékezete, a titkos alagutak, az ezüsttel teli ládák és a gyanús halálesetek mind újrarajzolják a Seuso-kincs modernkori térképét. Sokan ma is úgy hiszik, hogy a szerteágazó történet valami sokkal nagyobb – és értékesebb – dologról szól: egy elrejtett kincsről, amelynek csak töredéke került elő, a többi pedig talán ma is a föld mélyén, betemetett alagutakban rejtőzik – a magyar Bermuda-háromszög ölelésében.

A Batthyány-major mindössze néhány kilométerre feküdt attól a kőfejtőtől, ahol a Seuso-kincseket állítólag megtalálták

Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár –Második Katonai Felmérés (1819–1869)

Seuso-kincs: a Balaton szó hatalmas jelentősége

A relikviák eredetét sokan ahhoz a szabadbattyáni római villához kötik, amelyik a 4. században a térség egyik legfényűzőbb palotája volt. A rezidencia a Balaton felé vezető római út mentén állt, alig néhány kilométerre Polgárditól és Kőszárhegytől. A kutatók szerint Seuso itt élhetett, és ezt erősíti a kincs egyik legnagyobb ezüsttálján olvasható „Pelso” felirat is – ami a Balaton latin neve. Ez a részlet döntő bizonyítéknak számított a későbbiekben a leletet végleg Magyarországhoz kössék. A legnépszerűbb elmélet szerint a birodalom hanyatlásakor az ezüstkészletet a környék egyik kőfejtőjében rejtették el, amelyet már akkor is használtak.

Nagula Katalin térképe összevetve egy topográfiai képpel, kiemelve a hasonló részleteket– az „itt¨ felirat környékén sejtették sokan a kincs rejtekhelyének bejáratát

Forrás: Kombinált térkép illusztráció/ bergfex.com

A Batthyány-ásatás a Somlyó-hegyen

A 19. század végén a térség újra előtérbe került. Régészettörténeti források szerint gróf Batthyány Géza bánya- és földbirtokos irányításával 1881-ben végeztek ásatásokat a Somlyó-hegyen.

A tudománypártolásáról ismert főnemes értékes leletekre bukkant: épületromokra, sziklasírokra és egy nagyobb temetőre, ezüst tártgyakra.

Az uradalomhoz több kisebb major és puszta is tartozott – például az Antonia-major, valamint a kőfejtőként is használt Szár-hegyi terület. A korabeli feljegyzések szerint az itt talált római kori építmény-maradványok már akkor felvetették, hogy a térség a 4. században fontos birtokközpont lehetett. Elképzelhető, hogy a leletet már a 20. század előtt kiemelték a föld mélyéről?