1 órája
A Seuso-kincs véres árnyékában – Katonák, ládák és árulás a világháborús frontvonalon
A második világháború végén a front Fehérvár és Sárkeresztes között hullámzott. A háború elült, de a föld alól folyamatosan új történetek szivárogtak fel: hat láda, négy katona és egy elfeledett alagút, amelyről talán csak egy 13 éves fiú tudta az igazságot, és egy asszony, aki térképet is rajzolt róla. A Seuso-kincs történetéhez ma is vér tapad – így sejthetjük, milyen áron halmozták fel a római időkben ezt a páratlan, százmilliárd forintnál is többet érő leletet.
1944 végén a német hadsereg a Margit-vonal mögé húzódott, hogy feltartóztassa a szovjet előrenyomulást. Székesfehérvár és Sárkeresztes között tankok, raktárak és lövészárkok váltották egymást, a katonák pedig mindent hátrahagytak, ami lassította a menekülést. A térség – egykor a Batthyány-birtok része – kőfejtők, pincék és föld alatti járatok hálózata volt. Ezeket a rómaiak is ismerték, a háború végén pedig a hadsereg ideiglenes raktárként használta. A világégés végén a németek már nem tudták megtartani a térséget, amely hamarosan szovjet kézre került. Hogy ki és miért robbantotta be az egyik bányajáratot, máig rejtély, ahogy az is, vajon a Seuso-kincs eltűnt darabjai közül kerülhetett-e ide néhány? Szemtanúk beszámoltak róla, olvassunk tovább...
A Seuso-kincs születése – amikor a háború vért és ezüstöt kevert össze
Egy Polgárdi mellett élő fiú, Havasi Péter mindössze tizenhárom éves volt, amikor 1944 végén öt katonát hallott beszélgetni arról, hogy „valamit el kell rejteni”, mivel „valamit találtak a mélyben”. A beszéd alapján hat ládáról volt szó, amelyeket egy közeli alagútban helyeztek el, majd a bejáratot berobbantották. A fiú szerint azonban a kincshez vér is tapadt: az egyik katona nem akart osztozni, leitatta a társait, és az éjszaka végzett velük. Évtizedekkel később a sárkeresztesi kőfejtő környékén több helybéli emlékezett rá, hogy ezután négy holttestet találtak a Felső-Somlyó határában. A helyiek úgy tartották, ezek lehettek azok, akik a ládákat elrejtették, vagy akik később megpróbálták elvinni. A történet időben és térben pontosan egybeesik azzal a térséggel, ahol évtizedekkel később a Seuso-lelet egyes darabjai is előkerültek – így a hat láda legendája mára a magyar régészeti mítosz egyik legsötétebb árnyéka lett.
A magyar Bermuda-háromszög titka – itt rejtőzhet máig a a Seuso-kincs nagyobbik része
A Batthyány-nyom és az elrejtett örökség
A környék nemesi múltja újabb réteget ad a történethez. A Batthyány-család a 19. század második felében nemcsak birtokos, hanem a korai magyar régészet egyik mecénása is volt. A család tagjai római kori sírokat és épületmaradványokat tárattak fel Polgárdiban, Fülén és Kőszárhegyen. Gyűjtöttek érméket, ezüstleleteket, és ezek közül több darab magángyűjteménybe került. Az 1900-as évek elején Batthyány Tivadar és Batthyány Ádám, a polgárdi ág utolsó férfitagjai több leletmentést is finanszíroztak – köztük állítólag egy ezüstkészlet restaurálását, amelyről később semmilyen múzeumi nyom nem maradt. Ez lehetett egy korai, magánkézbe került régészeti anyag, amelyet az első világháború zavaros éveiben akár el is rejthettek.
Az 1920–30-as évekre a Batthyány-birtokok nagy részét eladták vagy államosították, a polgárdi kastély bérleményként működött, majd a II. világháború idején részben kiürült. Az utolsó állandó lakosok az 1930-as évek végén hagyták el Polgárdit; a kastélyt a háború alatt német katonai szállásként, 1945 után a szovjet egységek laktanyaként használták (forrás: Fejér Vármegyei Levéltár, Polgárdi telekkönyv 1942). A család tehát már nem élt ott, de a földjükön és az alépítményekben történhetett meg az elrejtés vagy átpakolás, amely később a Seuso-legendához kapcsolódott.
Ebből logikusan következik a „kettős elrejtés” elmélet:
- Első világháború: a Batthyányak saját régészeti gyűjteményüket – római ezüstöket, relikviákat – rejthették el a Polgárdi–Füle-dombságban.
- Második világháború: a visszavonuló német vagy a bevonuló szovjet csapatok rábukkanhattak a rejtekhelyre, majd a zsákmányt átcsomagolva újra elrejtették.
Ez magyarázná, miért volt a rakomány vegyes: kardok, puskák, tálak, kancsók, több korból származó tárgyak keveréke.
Lelkes Ferenc és Sümegh József vallomásai
A hetvenes években ismét előkerült a kőfejtő neve. Sümegh József, a Polgárdi melletti bánya egyik munkása föld alatti járatokat talált – a legenda szerint a Havasi-féle alagút másik végére bukkant, ahol hat ládát látott. Ismerőse, Somogyi Katalin később kézzel rajzolt térképet készített a járatról – elmondása szerint az ő segítségét kérte először a szállításhoz Sümegh József –, rajta a „6 láda” felirattal; ez a térkép ma is fellelhető , például előző cikkünkben.
Sümegh barátja, Lelkes Ferenc elmondása szerint segített is neki az éjszakai fuvarok során a Szár-hegyről elszállítani az ismeretlen eredetű rakományt. A ládákban háborús kardok, fegyverek, relikviák, tálak és kancsók voltak, az elszállítást pedig éjféltől hajnalig engedélyezett időablakban végezték. Ez volt az a pillanat, amikor a Seuso-kincs rejtélye végérvényesen összefonódott a háború történetével – a kőfejtő, a szemtanúk vallomásai és a korabeli tények mind egy néhány kilométeres körzetre szűkítették le a keresést.
Egy egész falut nyelt el a Balaton: az űrből is látszik a magyar Atlantisz
Kincs, zsákmány vagy örökség?
A mai napig nem bizonyított, hogy a hat láda és a Seuso-kincs ugyanazt a történetet rejti-e. A kutatás szerint a ládák háborús zsákmányt, mások szerint római ezüstkészletet tartalmaztak, amelyet a front közeledtével akartak biztonságba helyezni. Tény azonban, hogy a Polgárdi–Sárkeresztes–Kőszárhegy háromszögben több, egymástól független tanú számolt be ugyanarról a hat ládáról és az alagútról – jóval azelőtt, hogy a Seuso-kincs hivatalosan napvilágra került volna.
Ha mindez igaz, a Seuso-ügy nem pusztán római legenda, hanem három korszak találkozása: a római Pannonia, a Batthyány-örökség és a második világháború egymásra rétegződött története. A föld, amely elnyelt tankokat, katonákat és ládákat, talán ma is őriz valamit, amit egyszer kincsnek hívtak – mások szerint csak történelemnek.