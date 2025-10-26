A Seuso-kincs véres árnyékában – Katonák, ládák és árulás a világháborús frontvonalon

1944 végén a német hadsereg a Margit-vonal mögé húzódott, hogy feltartóztassa a szovjet előrenyomulást. Székesfehérvár és Sárkeresztes között tankok, raktárak és lövészárkok váltották egymást, a katonák pedig mindent hátrahagytak, ami lassította a menekülést. A térség – egykor a Batthyány-birtok része – kőfejtők, pincék és föld alatti járatok hálózata volt. Ezeket a rómaiak is ismerték, a háború végén pedig a hadsereg ideiglenes raktárként használta. A világégés végén a németek már nem tudták megtartani a térséget, amely hamarosan szovjet kézre került. Hogy ki és miért robbantotta be az egyik bányajáratot, máig rejtély, ahogy az is, vajon a Seuso-kincs eltűnt darabjai közül kerülhetett-e ide néhány? Szemtanúk beszámoltak róla, olvassunk tovább...

A Seuso-kincs kapcsán újra felmerül a kérdés: ki és miért bolygatta meg a kőszárhegyi kőfejtőt, és vajon maradt-e még valami az alagutak mélyén?

Fotó: Csizi Nóra

A Seuso-kincs születése – amikor a háború vért és ezüstöt kevert össze

Egy Polgárdi mellett élő fiú, Havasi Péter mindössze tizenhárom éves volt, amikor 1944 végén öt katonát hallott beszélgetni arról, hogy „valamit el kell rejteni”, mivel „valamit találtak a mélyben”. A beszéd alapján hat ládáról volt szó, amelyeket egy közeli alagútban helyeztek el, majd a bejáratot berobbantották. A fiú szerint azonban a kincshez vér is tapadt: az egyik katona nem akart osztozni, leitatta a társait, és az éjszaka végzett velük. Évtizedekkel később a sárkeresztesi kőfejtő környékén több helybéli emlékezett rá, hogy ezután négy holttestet találtak a Felső-Somlyó határában. A helyiek úgy tartották, ezek lehettek azok, akik a ládákat elrejtették, vagy akik később megpróbálták elvinni. A történet időben és térben pontosan egybeesik azzal a térséggel, ahol évtizedekkel később a Seuso-lelet egyes darabjai is előkerültek – így a hat láda legendája mára a magyar régészeti mítosz egyik legsötétebb árnyéka lett.