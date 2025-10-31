Új remény a SNI tanulók számára a Balaton régióban

Az érzelmek és a fejlődés jegyében a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden kiemelt figyelmet kap, hiszen új projekt keretében korszerű eszközökkel és szakmai fejlesztésekkel biztosítják a tanulók képességeinek kibontakoztatását, akadálymentesített környezetet és a személyre szabott támogatást.

Forrás: Preczekján Ivett

SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden projekt fő céljai

A Balatonfüredi Tankerületi Központ a „Sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása” című felhívásra benyújtott pályázata révén közel 115 millió forint támogatást nyert a SNI gyermekek és tanulók ellátásának fejlesztésére. A program Magyarország Kormányának társfinanszírozásával, a Helyreállítási és Ellenálló képességi Terv keretében valósul meg, 2026. június 30-ig. A projekt célja, hogy a szakmai színvonal emelésével és az akadálymentesítés biztosításával javuljon a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden.

A fejlesztés a hallássérült gyermekek számára akadálymentesített intézmények kialakítását, valamint a fejlesztő foglalkozások szakmai színvonalának növelését célozza korszerű eszközök beszerzésével. Kiemelt területek a logopédiai fejlesztés, a speciális matematikai zavarok kezelése, az autizmus, a mozgásfejlesztés és a tanulástámogatás.

A Balatonfüredi, Tapolcai és Sümegi járásokban ingyenes eszközkölcsönzőt hoznak létre a SNI intézmények számára, továbbá intézményközi munkaközösségek segítik a gyógypedagógiai tudásmegosztást.