október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Új remény a SNI tanulók számára a Balaton régióban

Címkék#Balatonfüredi Tankerületi Központ#Fejlesztésének#Támogatás#gyermekek program#Balatonfüreden#SNI

A Balatonfüredi régió intézményei új programmal készülnek a gyermekek fejlődésének támogatására. A SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden most korszerű eszközökkel és szakmai fejlesztésekkel válik elérhetővé.

Balogh Rebeka

Az érzelmek és a fejlődés jegyében a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden kiemelt figyelmet kap, hiszen új projekt keretében korszerű eszközökkel és szakmai fejlesztésekkel biztosítják a tanulók képességeinek kibontakoztatását, akadálymentesített környezetet és a személyre szabott támogatást.

A SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden új eszközökkel és programokkal fejlődik. Forrás: Preczekján Ivett
A SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden új eszközökkel és programokkal fejlődik.
Forrás: Preczekján Ivett

SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden projekt fő céljai

A Balatonfüredi Tankerületi Központ a „Sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása” című felhívásra benyújtott pályázata révén közel 115 millió forint támogatást nyert a SNI gyermekek és tanulók ellátásának fejlesztésére. A program Magyarország Kormányának társfinanszírozásával, a Helyreállítási és Ellenálló képességi Terv keretében valósul meg, 2026. június 30-ig. A projekt célja, hogy a szakmai színvonal emelésével és az akadálymentesítés biztosításával javuljon a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden.

A fejlesztés a hallássérült gyermekek számára akadálymentesített intézmények kialakítását, valamint a fejlesztő foglalkozások szakmai színvonalának növelését célozza korszerű eszközök beszerzésével. Kiemelt területek a logopédiai fejlesztés, a speciális matematikai zavarok kezelése, az autizmus, a mozgásfejlesztés és a tanulástámogatás. 

A Balatonfüredi, Tapolcai és Sümegi járásokban ingyenes eszközkölcsönzőt hoznak létre a SNI intézmények számára, továbbá intézményközi munkaközösségek segítik a gyógypedagógiai tudásmegosztást.

Fejlesztő foglalkozások és mobilitás

A projekt lehetővé teszi az utazó gyógypedagógusok munkájának hatékony támogatását iskolai és hét személy utazására alkalmas gépjárművekkel. Ennek köszönhetően a SNI gyermekek és tanulók részt vehetnek lakóhelyüktől távolabb szervezett programokon és rendezvényeken, így szélesebb körű tapasztalatokra tehetnek szert, és személyes fejlődésük is elősegített.

A fejlesztő foglalkozások célja, hogy a tanulók képességeiket maximálisan kibontakoztathassák és minden gyermek számára hozzáférhetővé váljon a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.

Az intézmények közötti szoros együttműködés szintén kiemelt szerepet kap. A munkaközösségek révén a gyógypedagógusok megosztják tudásukat és tapasztalataikat, így a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden nemcsak egy-egy intézmény szintjén, hanem a teljes térségben javul. Az együttműködés és a szakmai támogatás hosszú távon biztosítja, hogy a tanulók a lehető legmagasabb színvonalú fejlesztésben részesülhessenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu