1 órája
Új remény a SNI tanulók számára a Balaton régióban
A Balatonfüredi régió intézményei új programmal készülnek a gyermekek fejlődésének támogatására. A SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden most korszerű eszközökkel és szakmai fejlesztésekkel válik elérhetővé.
Az érzelmek és a fejlődés jegyében a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden kiemelt figyelmet kap, hiszen új projekt keretében korszerű eszközökkel és szakmai fejlesztésekkel biztosítják a tanulók képességeinek kibontakoztatását, akadálymentesített környezetet és a személyre szabott támogatást.
SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden projekt fő céljai
A Balatonfüredi Tankerületi Központ a „Sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekeket, tanulókat ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása” című felhívásra benyújtott pályázata révén közel 115 millió forint támogatást nyert a SNI gyermekek és tanulók ellátásának fejlesztésére. A program Magyarország Kormányának társfinanszírozásával, a Helyreállítási és Ellenálló képességi Terv keretében valósul meg, 2026. június 30-ig. A projekt célja, hogy a szakmai színvonal emelésével és az akadálymentesítés biztosításával javuljon a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden.
A fejlesztés a hallássérült gyermekek számára akadálymentesített intézmények kialakítását, valamint a fejlesztő foglalkozások szakmai színvonalának növelését célozza korszerű eszközök beszerzésével. Kiemelt területek a logopédiai fejlesztés, a speciális matematikai zavarok kezelése, az autizmus, a mozgásfejlesztés és a tanulástámogatás.
A Balatonfüredi, Tapolcai és Sümegi járásokban ingyenes eszközkölcsönzőt hoznak létre a SNI intézmények számára, továbbá intézményközi munkaközösségek segítik a gyógypedagógiai tudásmegosztást.
Iskolai beruházások 700 millió forint értékben
Fejlesztő foglalkozások és mobilitás
A projekt lehetővé teszi az utazó gyógypedagógusok munkájának hatékony támogatását iskolai és hét személy utazására alkalmas gépjárművekkel. Ennek köszönhetően a SNI gyermekek és tanulók részt vehetnek lakóhelyüktől távolabb szervezett programokon és rendezvényeken, így szélesebb körű tapasztalatokra tehetnek szert, és személyes fejlődésük is elősegített.
A fejlesztő foglalkozások célja, hogy a tanulók képességeiket maximálisan kibontakoztathassák és minden gyermek számára hozzáférhetővé váljon a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.
Az intézmények közötti szoros együttműködés szintén kiemelt szerepet kap. A munkaközösségek révén a gyógypedagógusok megosztják tudásukat és tapasztalataikat, így a SNI gyermekek ellátása Balatonfüreden nemcsak egy-egy intézmény szintjén, hanem a teljes térségben javul. Az együttműködés és a szakmai támogatás hosszú távon biztosítja, hogy a tanulók a lehető legmagasabb színvonalú fejlesztésben részesülhessenek.