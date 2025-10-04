Soha nem feledik az áldozatokat – Fáklyás felvonulás az évfordulón (galéria + videó)

– A vörösiszap kiáradása fájdalmat, veszteséget és félelmet hozott, amely örökre nyomot hagyott bennünk – fogalmazta meg Szíjártó Krisztián alpolgármester. – Az Életfa, amely mellett állunk, nemcsak a gyász jelképe, hanem az újrakezdésé és a reményé is. A természet és az emberi közösség élni akarása erősebb volt a pusztításnál. A fájdalom mellett a segítő összefogás emléke is ide köt bennünket. Az ország minden részéből érkezett támogatás, önkéntesek százai nyújtottak segítő kezet. A közösség ereje, a hit és az összefogás képes legyőzni a legnagyobb nehézségeket is.

Fotó: Fülöp Ildikó

A legfiatalabb áldozat a 14 hónapos Angyalka volt. A kisgyermekre és családjára ma is emlékszik mindenki, aki a katasztrófa idején a településen lakott. Megtudtuk, az édesanya a testvérekkel elköltözött, nem tudják, hol élnek, hogyan alakult a sorsuk. Remélik, hogy szépet és örömöt is adott nekik az élet a soha fel nem dolgozható tragédia mellett. Az édesapa Somlóvásárhelyen él. Reggel látták őt a faluban, mécsest gyújtott kislánya emlékére, majd elment.

A megemlékezésen szerepelt a helyi Kiskórus és Pintér Zoltán.

A fáklyás felvonuláson a vörösiszap által érintett területet járták be az emlékezők. A házak helyét emléktábla őrzi. A résztvevők a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fotókiállítását tekintették meg a művelődési házban.



