Vörösiszap-tragédia

Soha nem feledik az áldozatokat – Fáklyás felvonulás az évfordulón (galéria + videó)

Fekete betűkkel íródott be örökre Kolontár történetébe október 4-e. Az egész országot megdöbbentette a vörösiszap-katasztrófa, amelynek 15. évfordulójára emlékeztek szombaton.

Tisler Anna

A vörösiszap kiömlésének kezdetére emlékeztetve 12.30 órakor megszólalt a harang, majd a rendezvény résztvevői koszorút helyeztek el az Életfánál. A megemlékezés 17 órakor az Emlékparkban folytatódott, ahol Mokos János plébános celebrálta a szentmisét.

A fáklyás felvonuláson a vörösiszap által érintett területet járták be a rendezvény résztvevői. A házak helyét emléktábla őrzi.
Fotó: Fülöp Ildikó

A beszédben név szerint említették a katasztrófa áldozatait. Fuchs Jánosnét, Sumpf Annát, Stumpf Ernőt, Fürst Ferencet, Fürst Ferencnét, Szanyi Jánost, Szanyi Jánosnét, Juhász Angyalkát és Pados Zsoltot soha nem feledi a közösség.

Soha nem feledik az áldozatokat – Fáklyás felvonulás az évfordulón

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

– A vörösiszap kiáradása fájdalmat, veszteséget és félelmet hozott, amely örökre nyomot hagyott bennünk – fogalmazta meg Szíjártó Krisztián alpolgármester. – Az Életfa, amely mellett állunk, nemcsak a gyász jelképe, hanem az újrakezdésé és a reményé is. A természet és az emberi közösség élni akarása erősebb volt a pusztításnál. A fájdalom mellett a segítő összefogás emléke is ide köt bennünket. Az ország minden részéből érkezett támogatás, önkéntesek százai nyújtottak segítő kezet. A  közösség ereje, a hit és az összefogás képes legyőzni a legnagyobb nehézségeket is.

Fotó: Fülöp Ildikó

A legfiatalabb áldozat a 14 hónapos Angyalka volt. A kisgyermekre és családjára ma is emlékszik mindenki, aki a katasztrófa idején a településen lakott. Megtudtuk, az édesanya a testvérekkel elköltözött, nem tudják, hol élnek, hogyan alakult a sorsuk. Remélik, hogy szépet és örömöt is adott nekik az élet a soha fel nem dolgozható tragédia mellett. Az édesapa Somlóvásárhelyen él. Reggel látták őt a faluban, mécsest gyújtott kislánya emlékére, majd elment. 

A megemlékezésen szerepelt a helyi Kiskórus és Pintér Zoltán.

A fáklyás felvonuláson a vörösiszap által érintett területet járták be az emlékezők. A házak helyét emléktábla őrzi. A résztvevők a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fotókiállítását tekintették meg a művelődési házban. 


 

 

