Oktobeer Balatonalmádiban

Balatonlmádiban az október 3-án és 4-én rendezik meg az Oktobeer Fesztivált a Pannónia-parkolóban. A bajor hangulatú két napban lesznek élő zenés koncertek; bajor finomságok, mint kolbász, csülök, sauerkraut, perec és öt sörház különlegességei: Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein. Eső esetére sátorral is készülnek.

Öt sörház különlegességeit kóstolhatjuk meg az Oktobeer Fesztiválon

Fotó: Northfoto

Októberi sörfeszivál Balatonalmádiban

Október 3., pénteki program:

16:00 – Kapunyitás

17:00–18:00 Takser Spatzen

19:00–20:00 Kelet Brass Band

20:00–01:00 DJ Robi – Hütte Party

Október 4., szombati program: