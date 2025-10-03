október 3., péntek

Sörfesztivál

28 perce

Oktobeer Balatonalmádiban

Két nap, amikor Balatonalmádi igazi bajor hangulatba öltözik a zene, az ételek és az italok által.

Szilas Lilla

Balatonlmádiban az október 3-án és 4-én rendezik meg az Oktobeer Fesztivált a Pannónia-parkolóban. A bajor hangulatú két napban lesznek élő zenés koncertek; bajor finomságok, mint kolbász, csülök, sauerkraut, perec és öt sörház különlegességei: Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein. Eső esetére sátorral is készülnek. 

Öt sörház különlegesséeit kóstolhatjuk meg az OKTOBEER Fesziválon
Öt sörház különlegességeit kóstolhatjuk meg az Oktobeer Fesztiválon
Fotó: Northfoto

Októberi sörfeszivál Balatonalmádiban

Október 3., pénteki program:

  • 16:00 – Kapunyitás
  • 17:00–18:00 Takser Spatzen
  • 19:00–20:00 Kelet Brass Band
  • 20:00–01:00 DJ Robi – Hütte Party

Október 4., szombati program:

  • 10:00–13:00 SWAB
  • 17:00–18:00 Gyurcsik Tibi
  • 19:00–19:45 Kerozin
  • 20:00–21:00 DJ Laco
  • 21:00–22:30 DJ Náksi
  • 22:30–01:00 DJ Laco

 

