Sörfesztivál
Oktobeer Balatonalmádiban
Két nap, amikor Balatonalmádi igazi bajor hangulatba öltözik a zene, az ételek és az italok által.
Balatonlmádiban az október 3-án és 4-én rendezik meg az Oktobeer Fesztivált a Pannónia-parkolóban. A bajor hangulatú két napban lesznek élő zenés koncertek; bajor finomságok, mint kolbász, csülök, sauerkraut, perec és öt sörház különlegességei: Paulaner, Hacker Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein. Eső esetére sátorral is készülnek.
Októberi sörfeszivál Balatonalmádiban
Október 3., pénteki program:
- 16:00 – Kapunyitás
- 17:00–18:00 Takser Spatzen
- 19:00–20:00 Kelet Brass Band
- 20:00–01:00 DJ Robi – Hütte Party
Október 4., szombati program:
- 10:00–13:00 SWAB
- 17:00–18:00 Gyurcsik Tibi
- 19:00–19:45 Kerozin
- 20:00–21:00 DJ Laco
- 21:00–22:30 DJ Náksi
- 22:30–01:00 DJ Laco
