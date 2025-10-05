Bajor ízek és hangulat költözött a Balaton partjára (galéria + videó)

A rendezvény a Pannónia-parkolóban kapott otthont, és már péntek délután 16 órakor, a kapunyitás idején is telt ház volt. A két napra a szervezők a bajor tematikát választották: ötféle jelentős sörfőzde – Paulaner, Hacker-Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein – kínálta söreit, és mellé jól ismert bajor klasszikusok – csülök, kolbász, savanyú káposzta, perec – illatoztak a fesztiváludvarban.

Sokféle jobbnál jobb sör várta a fesztivál résztvevőit

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bajor sörfesztivál Balatonalmádiban

Pénteken a zenei vonalat indította a Takser Spatzen, majd a fúvós alapokra építő Kelet Brass Band lépett színpadra, végül DJ Robi vezette a Hütte Partyt hajnalig tartó sörös bulival.

Szombaton a fesztivál már délelőtt éledezett: 10 és 13 óra között SWAB játszott. A délután kicsit nyugalmasabb kezdettel folytatódott: Gyurcsik Tibor órája vezette be az estét. A koncertsorozatban ezután a legendás Kerozin adott rövid, de hangulatos műsort. A DJ-blokkokat DJ Laco és DJ Náksi fűszerezték, akik 20 órától hajnalig tartották ébren a tömeget, váltott szettekkel és dinamikus dallamokkal.