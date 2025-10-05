október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktobeer

2 órája

Bajor ízek és hangulat költözött a Balaton partjára (galéria + videó)

Címkék#fesztivál#Balatonalmádiban#sör

Október első hétvégéjén Balatonalmádiban ismét fesztiválhangulat volt: az 2025-ös Oktobeer Fesztivál nem csupán a sörkedvelők, de a gasztronómia, a zene és a jókedv rajongói számára is felejthetetlen élményeket kínált.

Szilas Lilla

A rendezvény a Pannónia-parkolóban kapott otthont, és már péntek délután 16 órakor, a kapunyitás idején is telt ház volt. A két napra a szervezők a bajor tematikát választották: ötféle jelentős sörfőzde – Paulaner, Hacker-Pschorr, Erdinger, Warsteiner és HB Traunstein – kínálta söreit, és mellé jól ismert bajor klasszikusok – csülök, kolbász, savanyú káposzta, perec – illatoztak a fesztiváludvarban.

Sokféle jobbnál jobb sör várta a fesztivál résztvevőit
Sokféle jobbnál jobb sör várta a fesztivál résztvevőit
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bajor sörfesztivál Balatonalmádiban

Pénteken a zenei vonalat indította a Takser Spatzen, majd a fúvós alapokra építő Kelet Brass Band lépett színpadra, végül DJ Robi vezette a Hütte Partyt hajnalig tartó sörös bulival.

Szombaton a fesztivál már délelőtt éledezett: 10 és 13 óra között SWAB játszott. A délután kicsit nyugalmasabb kezdettel folytatódott: Gyurcsik Tibor órája vezette be az estét. A koncertsorozatban ezután a legendás Kerozin adott rövid, de hangulatos műsort. A DJ-blokkokat DJ Laco és DJ Náksi fűszerezték, akik 20 órától hajnalig tartották ébren a tömeget, váltott szettekkel és dinamikus dallamokkal.

Bajor ízek és hangulat költözött a Balaton partjára

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az előrejelzések szerint rossz idő sem törte meg a lendületet: ha eső közeledett volna, készen állt a hatalmas fedett sátor, hogy a program zavartalanul folytatódhasson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu