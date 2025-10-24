2 órája
Megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál – a Balaton őszi arcát ünneplik + (videó, galéria)
Pénteken délben hivatalosan is megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál, amely az őszi Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai eseménye. A süllőfesztivál idén is ízekkel, zenével és családi programokkal várja a látogatókat.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Pénteken délben hivatalosan is megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál, amely az őszi Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt közel két évtized alatt. A süllőfesztivál megnyitóján Szalainé Bárányi Ildikó, a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke, Balassa Dániel polgármester, Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Bedi Imre atya is köszöntötte a vendégeket.
Süllőfesztiváli hangulatban Szigligeten
Szalainé Bárányi Ildikó felidézte, hogy az első süllőfesztivált 2006 októberében rendezték meg, és bár akkor még csupán egy kisebb gasztronómiai esemény volt, mára országos hírű rendezvénnyé nőtte ki magát. Kiemelte, hogy a Szigligeti Turisztikai Egyesület lelkes önkéntesei a kezdetektől fogva társadalmi munkában szervezik a programot, amelynek célja a szezon meghosszabbítása és a Balaton négy évszakos kínálatának bemutatása.
– A fesztivál a mi „gyermekünk”, amelyet egy maroknyi civil közösség szeretettel gondoz évről évre – fogalmazott az elnök, aki köszönetet mondott az önkormányzatnak, a támogatóknak és a minisztériumnak is.
Megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál – a Balaton őszi arcát ünnepeltékFotók: Nagy Lajos/Napló
Balassa Dániel polgármester hangsúlyozta, hogy Szigliget a „négy évszakos Balaton” egyik zászlóshajója. – Nemcsak nyáron, hanem ősszel, télen és tavasszal is igyekszünk programokat kínálni a látogatóknak – mondta, hozzátéve, hogy az ilyen rendezvények segítik a helyi közösségek összefogását és a minőségi turizmus fenntartását. A polgármester külön köszönetet mondott Navracsics Tibor miniszternek a kormányzati támogatásért, valamint a környező településeknek, amelyek a fesztivál lebonyolításában is segítséget nyújtottak.
Navracsics Tibor beszédében kiemelte, hogy az északi part települései az év minden időszakában aktívak, és fesztiváljaik a közösségek erejéről tanúskodnak. „A Szigligeti Süllőfesztivál is ilyen: a helyiek szervezik, évről évre bővítik, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Balaton valóban négy évszakos desztináció legyen” – fogalmazott. Hangsúlyozta azt is hogy: „Ha a vendégek eljönnek, jól érzik magukat és továbbadják élményeiket, akkor a Balaton jövője biztosított. – Én abban bízom, hogy ezek a fesztiválok a jövőben is megmaradnak, és még több látogatót vonzanak az ország és Európa különböző pontjairól” – tette hozzá a miniszter.
A megnyitó végén Bedi Imre atya a hagyományokhoz hűen megáldotta a halat, felidézve annak ősi keresztény jelképét, és Isten áldását kérve a rendezvényre és a jelenlévőkre. A napos, barátságos időben zajló ünnepség után a vendégek már a sült halak, helyi borok és balatoni ízek kínálatából válogathattak – megkezdődött a Szigligeti Süllőfesztivál hétvégéje.