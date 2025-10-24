Megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál – a Balaton őszi arcát ünneplik + (videó, galéria)

Pénteken délben hivatalosan is megnyílt a 18. Szigligeti Süllőfesztivál, amely az őszi Balaton egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt közel két évtized alatt. A süllőfesztivál megnyitóján Szalainé Bárányi Ildikó, a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke, Balassa Dániel polgármester, Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Bedi Imre atya is köszöntötte a vendégeket.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Süllőfesztiváli hangulatban Szigligeten

Szalainé Bárányi Ildikó felidézte, hogy az első süllőfesztivált 2006 októberében rendezték meg, és bár akkor még csupán egy kisebb gasztronómiai esemény volt, mára országos hírű rendezvénnyé nőtte ki magát. Kiemelte, hogy a Szigligeti Turisztikai Egyesület lelkes önkéntesei a kezdetektől fogva társadalmi munkában szervezik a programot, amelynek célja a szezon meghosszabbítása és a Balaton négy évszakos kínálatának bemutatása.

– A fesztivál a mi „gyermekünk”, amelyet egy maroknyi civil közösség szeretettel gondoz évről évre – fogalmazott az elnök, aki köszönetet mondott az önkormányzatnak, a támogatóknak és a minisztériumnak is.