Sündisznó a kertben – Hogyan segíthetünk a kis éjjeli vendégeknek ősszel?

Magyarországon a keleti sün (Erinaceus roumanicus) honos. Testhossza elérheti a 35 centimétert, súlya pedig 400–1500 gramm között változik, de a nyár végére, a télre készülve akár 2 kilogrammot is nyomhat. Természetes élőhelye az erdők, cserjések és dús aljnövényzetű területek, de a városi parkok és kertek is kedvelt lakhelyei lehetnek, különösen akkor, ha a természetes életterük beszűkül.

Magyarországon a keleti sün védett faj, természetvédelmi értéke 25 ezer Ft

Fotó: olvasónk/Kovács Alfréd

A sün éjjeli életmódot folytat, nappal rejtekhelyén pihen, télen pedig hibernálódik: anyagcseréje lelassul, testhőmérséklete csökken, és a kora tavaszig tartó hibernált állapotban marad. Márciustól júniusig párzanak, egy alomban 2–7 kölyök születhet, a vemhesség körülbelül 40 nap. A kertben rendszeresen látott sünök így egyre bővülő családot is hozhatnak magukkal.

Hogyan viselkedjünk a kertben talált sünnel?

A sün vadállat, ezért közelítsük óvatosan, megfigyelésre fókuszálva. Bár bájos, fogai és tüskéi miatt nem érdemes megfogni. Fontos, hogy a kertben élő sünök esetében figyeljünk a kártevőkre és betegségekre, például a kullancsokra, amelyek Lyme-kórt vagy kullancsencephalitist terjeszthetnek.

A sün ősszel rengeteget eszik

Az ősz kiemelten fontos a sünök életében. Ebben az időszakban a táplálkozásra és hízásra összpontosítanak, hogy megfelelő energiatartalékot halmozzanak fel a téli álomhoz. Egy felnőtt sün naponta kb. 130 kalóriát igényel, ami nagyjából 75 gramm tápláléknak felel meg. A rovarok és puhatestűek száma ilyenkor azonban csökken, így a sünöknek nehezebb a hízás, ezért a kertben pluszétellel segíthetjük őket, például süntáppal, nedves macska- vagy kutyatáppal, mindig friss vízzel kiegészítve.

Mit eszik a sündisznó?

rovarok

csigák

férgek

földigiliszták

sáskák

gyíkok

madárfiókák

madártojások

dögök (elhullott kisállatok)

lehullott gyümölcsök

Amit alkalmanként kaphat tőlünk (mértékkel, biztonságosan): lágy tojás, főtt tojás, fűszerezetlen rántotta, nyers vagy főtt darált csirkenyak, főtt máj, főtt hal, lisztkukac, szőlő, körte, banán, mazsola és friss víz

Amit ne adjunk neki: tej (hasmenést okoz), kutya- vagy macskaeledel hosszú távon (csak ideiglenesen, tél előtt segítő jelleggel)