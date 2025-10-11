október 11., szombat

Mai évfordulók
2 órája

Sündisznó a kertben – Hogyan segíthetünk a kis éjjeli vendégeknek ősszel?

Címkék#sünház#segítség#ősz#sün#kert#tél#sündisznó

A kertbe tévedő sündisznó mindig mosolyt csal az arcunkra, ám nem csak a bájos megjelenése miatt érdemes megismerni ezt a kis állatot. A sünök hasznos vendégek is: a talajszinten mozgó kártevők nagy ellenségei, így természetes módon hozzájárulnak kertünk egészségéhez.

Titzl Vivien

Magyarországon a keleti sün (Erinaceus roumanicus) honos. Testhossza elérheti a 35 centimétert, súlya pedig 400–1500 gramm között változik, de a nyár végére, a télre készülve akár 2 kilogrammot is nyomhat. Természetes élőhelye az erdők, cserjések és dús aljnövényzetű területek, de a városi parkok és kertek is kedvelt lakhelyei lehetnek, különösen akkor, ha a természetes életterük beszűkül.

Magyarországon a keleti sün védett faj, természetvédelmi értéke 25 ezer Ft
Fotó: olvasónk/Kovács Alfréd 

A sün éjjeli életmódot folytat, nappal rejtekhelyén pihen, télen pedig hibernálódik: anyagcseréje lelassul, testhőmérséklete csökken, és a kora tavaszig tartó hibernált állapotban marad. Márciustól júniusig párzanak, egy alomban 2–7 kölyök születhet, a vemhesség körülbelül 40 nap. A kertben rendszeresen látott sünök így egyre bővülő családot is hozhatnak magukkal.

Hogyan viselkedjünk a kertben talált sünnel?

A sün vadállat, ezért közelítsük óvatosan, megfigyelésre fókuszálva. Bár bájos, fogai és tüskéi miatt nem érdemes megfogni. Fontos, hogy a kertben élő sünök esetében figyeljünk a kártevőkre és betegségekre, például a kullancsokra, amelyek Lyme-kórt vagy kullancsencephalitist terjeszthetnek.

A sün ősszel rengeteget eszik

Az ősz kiemelten fontos a sünök életében. Ebben az időszakban a táplálkozásra és hízásra összpontosítanak, hogy megfelelő energiatartalékot halmozzanak fel a téli álomhoz. Egy felnőtt sün naponta kb. 130 kalóriát igényel, ami nagyjából 75 gramm tápláléknak felel meg. A rovarok és puhatestűek száma ilyenkor azonban csökken, így a sünöknek nehezebb a hízás, ezért a kertben pluszétellel segíthetjük őket, például süntáppal, nedves macska- vagy kutyatáppal, mindig friss vízzel kiegészítve.

Mit eszik a sündisznó?

  • rovarok
  • csigák
  • férgek
  • földigiliszták
  • sáskák
  • gyíkok
  • madárfiókák
  • madártojások
  • dögök (elhullott kisállatok)
  • lehullott gyümölcsök

Amit alkalmanként kaphat tőlünk (mértékkel, biztonságosan): lágy tojás, főtt tojás, fűszerezetlen rántotta, nyers vagy főtt darált csirkenyak, főtt máj, főtt hal, lisztkukac, szőlő, körte, banán, mazsola és friss víz

Amit ne adjunk neki: tej (hasmenést okoz), kutya- vagy macskaeledel hosszú távon (csak ideiglenesen, tél előtt segítő jelleggel)

A sündisznók ezenkívül fészket építenek a téli álomhoz. A hibernációs fészkek 30–90 cm átmérőjűek, körülöttük rövid alagúttal, levelekből rétegről rétegre kialakítva, hogy meleg és száraz legyen. Ha a kertünkben nincs természetes rejtekhely, sünház építése vagy vásárlása jelentős segítséget nyújt a fiatal és tapasztalatlan sünöknek.

A késői kölykök kihívásai

A nőstények akár a nyári alom után későn is hozhatnak világra kölyköket (augusztus–november között). A késői kölyköknek gyorsan kell hízniuk, hogy túléljék a telet, ezért őszi táplálásuk különösen fontos. Az ilyen fiatal vagy sérült sünöket érdemes állatorvoshoz vagy mentőközponthoz vinni, ha veszélyben vannak.

Biztonság a kertben

A kertészkedés során fokozottan figyeljünk a sünökre. A levélkupacok, komposzthalom, rönkök és fészkek remek búvóhelyek, ezért metszésnél, gereblyézésnél vagy fűnyírásnál mindig ellenőrizzük a területet. Az ősz során a kertben hagyd a növényeket elvadulni, megnőni, hogy a sünök és más állatok is elegendő rejtekhelyet találjanak és táplálékot szerezzenek.

Hogyan támogathatjuk őket?

  • Pluszétel biztosítása – süntáp, kutya- vagy macskaeledel, friss víz.
  • Sünházak készítése vagy elhelyezése – biztonságos menedék a téli álomhoz.
  • Fészeképítő anyagok biztosítása – lehullott levelek, szárított növények.
  • Óvatos kertészkedés – ellenőrizzük a munkaterületeket, ne zavarjuk a búvóhelyeket.
  • Fiatal és sérült sünök támogatása – mentőközpont, állatorvos bevonása.

A kertbe látogató sün nemcsak cukiságfaktorral ajándékoz meg minket, hanem a kert hasznos lakója is. Ha ősszel figyelünk rájuk, tápláljuk, búvóhelyet biztosítunk számukra, akkor hozzájárulunk túlélésükhöz, és megélhetjük a téli álom csodáját a természet egyik legkedvesebb kis védencével.

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
