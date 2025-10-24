október 24., péntek

Hagyományos bakonyi ízek

A tökéletes sütőtökkrémlevest mutatjuk be, Anci néni trükkjeivel együtt

Már a színe átmelegít, az alapanyaga a piacon kínálja magát, ősszel szinte kihagyhatatlan kanalaznivaló és feltétlenül kell feltét hozzá. Mi az? A sütőtökkrémleves, ami vitaminbomba és tuti receptje a családi beszélgetések ösztönzésének, a randik romantikussá tételének. 

Rimányi Zita

A többséget nem kell győzködni arról, miért érdemes a bakonyi sütőtököt a piacról hazacipelni, akár egy méretesebb, helyben termett példányt. A sütőtök sütése az egyik lehetőség, amivel széppé tehető az ősz és a sütőtökkrémleves sem csak a mesterszakácsok főztjét evők kiváltsága. Otthon elkészíthető egyszerű receptet adunk egy ilyen leveshez, Anci néni segítségével, aki megosztotta velünk bevált trükkjeit.  

Brevics Lászlóné Hanich Annát sokan Anci néninek szólítják, ugyanis szakácsoktatóként dolgozott két évtizeden át Zircen. Ő és férje is Olaszfalu díszpolgára. Mindketten sokat tesznek a helyi hagyományos ízek megőrzéséért is.

Sütőtökkrémleves Anci néni ajánlásával

A sütőtökkrémleves receptjének lépéseit Anci néni kérésünkre rögtön fejből sorolta. 

  • Eszerint a hagymát a megpárolása után, 
  • a felkockázott sütőtökkel is összepároljuk. 
  • Kizárólag fehérborssal érdemes fűszerezni.
  • Pürésíteni kell.
  • Húslevessel, csontlével vagy leveskockából – akár zöldségleves kockából – készült lével felöltjük. 
  • Tejszínes habarással sűrítjük.
  • Zsemlekockával, pirított tökmaggal tálalhatjuk, olívaolaj is kerülhet a tetejére.

Ne feledjék, a sütőtöknek csak a hámozása, a szeletelése nehéz, könnyű belőle remek ételeket készíteni a családnak!

Anci néni szerint akkor jó a sütőtökleves, ha krémes, selymes és tejfölsűrűségű. Az biztos, hogy már a színe gyönyörködtet. 

Szakértőnk szerint úgy tehető egy kicsit még extrábbá, változatossá, hogy kiflit vagy bagettet felszeletelünk, azt megpirítjuk és vajjal megkenjük vagy sajttal megszórjuk. Ez is lehet a krémleves feltétje, feltétlenül fontos lehet hozzá.

Krémlevesek zöldségből – Plusz egy tipp

A sütőtökkrémleves receptje alapján, amit ismertettünk, hasonló krémleves készíthető karalábéból, céklából és zellerből is. Mindegyik őszi vitaminbomba.

Hagyományos bakonyi ízek

A hagyományos bakonyi ízek ehető időkapszulaként emlékeztetnek minket arra, ami eleink életében jó volt és ételeinket ma is jobbá teheti. Ezért ismertettük már a töltött káposzta receptjét is, azt a változatot, amit Anci néni árult el, aki az olaszfalui ízek ismerője és ma is süt-főz a faluban, ahhoz a helyhez közel, ahol a Cuha ered.

 

 

