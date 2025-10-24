A tökéletes sütőtökkrémlevest mutatjuk be, Anci néni trükkjeivel együtt

A többséget nem kell győzködni arról, miért érdemes a bakonyi sütőtököt a piacról hazacipelni, akár egy méretesebb, helyben termett példányt. A sütőtök sütése az egyik lehetőség, amivel széppé tehető az ősz és a sütőtökkrémleves sem csak a mesterszakácsok főztjét evők kiváltsága. Otthon elkészíthető egyszerű receptet adunk egy ilyen leveshez, Anci néni segítségével, aki megosztotta velünk bevált trükkjeit.

Forrás: Pexels-illusztráció

Brevics Lászlóné Hanich Annát sokan Anci néninek szólítják, ugyanis szakácsoktatóként dolgozott két évtizeden át Zircen. Ő és férje is Olaszfalu díszpolgára. Mindketten sokat tesznek a helyi hagyományos ízek megőrzéséért is.

Sütőtökkrémleves Anci néni ajánlásával

A sütőtökkrémleves receptjének lépéseit Anci néni kérésünkre rögtön fejből sorolta.

Eszerint a hagymát a megpárolása után,

a felkockázott sütőtökkel is összepároljuk.

Kizárólag fehérborssal érdemes fűszerezni.

Pürésíteni kell.

Húslevessel, csontlével vagy leveskockából – akár zöldségleves kockából – készült lével felöltjük.

Tejszínes habarással sűrítjük.

Zsemlekockával, pirított tökmaggal tálalhatjuk, olívaolaj is kerülhet a tetejére.

Ne feledjék, a sütőtöknek csak a hámozása, a szeletelése nehéz, könnyű belőle remek ételeket készíteni a családnak!

A sütőtökkrémleveshez hasonló leves készíthető karalábéból, céklából és zellerből is.

Forrás: Pexels-illusztráció

Anci néni szerint akkor jó a sütőtökleves, ha krémes, selymes és tejfölsűrűségű. Az biztos, hogy már a színe gyönyörködtet.

Szakértőnk szerint úgy tehető egy kicsit még extrábbá, változatossá, hogy kiflit vagy bagettet felszeletelünk, azt megpirítjuk és vajjal megkenjük vagy sajttal megszórjuk. Ez is lehet a krémleves feltétje, feltétlenül fontos lehet hozzá.

Forrás: Pexels-illusztráció

Krémlevesek zöldségből – Plusz egy tipp

A sütőtökkrémleves receptje alapján, amit ismertettünk, hasonló krémleves készíthető karalábéból, céklából és zellerből is. Mindegyik őszi vitaminbomba.