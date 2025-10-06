október 6., hétfő

Garanciális útjavítás

Vigyázat, holnaptól többlépcsős elterelés kezdődik a veszprémi Szabadság téren!

Elkezdődik az idén felújított Szabadság tér garanciális javítása. A lerakott térkövek gyártási hibásak voltak, így a javítás nem von el egy fillért sem Veszprém költségvetéséből.

Szilas Lilla

Mi is megírtuk és Porga Gyula, Veszprém város polgármestere is közzétette Facebook-oldalán, hogy a várhatóan másfél hónapig tartó javítás alatt több alkalommal a forgalmi rend változására kell számítani a Szabadság tér környékén. A munkálatokat két ütemre bontották, az első ütem október 7-től október 27-ig fog tartani, amikor a tér nyugati oldalán az irodaház előtti szakasz kerül lezárásra. A második ütem várhatóan október 28. és november 15. között lesz, ekkor a tér keleti oldalán folytatódnak a munkálatok.

Elkezdődik az idén felújított Szabadság tér garanciális javítása
Elkezdődik az idén felújított Szabadság tér garanciális javítása
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A Szabadság tér sokak szerint lehetne szebb is

A polgármester bejegyzése alatt több lakos is megjegyezte, hogy szerintük túl csupasz, szürke és növénymentes a Szabadság tér. Ők szívesen látnának virágokat, zöld növényeket a téren.

 

 

 

