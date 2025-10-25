1 órája
Szakmai nap az óvodában
Bázisintézményi szakmai napot tartott az Ajka Városi Óvoda a Vizikék Intézményegységben, amelyen 25 pedagógus vett részt Zircről, Balatonalmádiból, Csajágról, Szentgálról, Úrkútról, Tapolcáról és Ajkáról.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet elnyert óvodában október közepén tartott program témája Színpatika II. – Földfestés és növényfestés alkalmazása a gyakorlatban volt.
Balatinczné Németh Mónika bázisintézményi koordinátor szólt a Színpatika programról, amely a természet adta értékek felhasználása, a régmúlt technikák és hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, földfestékkel agyaggal, homokkal, porított földdel való festés, alkotás.
A módszert Földiné Németh Renáta óvodapedagógus mutatta be a vegyes életkorú csoporttal.