Színpatika

1 órája

Szakmai nap az óvodában

Címkék#Vizikék Intézményegységben#módszer#Ajka Városi Óvoda

Bázisintézményi szakmai napot tartott az Ajka Városi Óvoda a Vizikék Intézményegységben, amelyen 25 pedagógus vett részt Zircről, Balatonalmádiból, Csajágról, Szentgálról, Úrkútról, Tapolcáról és Ajkáról.

Tisler Anna

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet elnyert óvodában október közepén tartott program témája Színpatika II. – Földfestés és növényfestés alkalmazása a gyakorlatban volt. 

Földiné Németh Renáta mutatta be a gyerekek segítségével a módszert 
Fotó: óvoda 

Balatinczné Németh Mónika bázisintézményi koordinátor szólt a Színpatika programról, amely a természet adta értékek felhasználása, a régmúlt technikák és hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, földfestékkel agyaggal, homokkal, porított földdel való festés, alkotás. 

A módszert Földiné Németh Renáta óvodapedagógus mutatta be a vegyes életkorú csoporttal. 

 

