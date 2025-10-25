Szakmai nap az óvodában

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet elnyert óvodában október közepén tartott program témája Színpatika II. – Földfestés és növényfestés alkalmazása a gyakorlatban volt.

Földiné Németh Renáta mutatta be a gyerekek segítségével a módszert

Fotó: óvoda

Balatinczné Németh Mónika bázisintézményi koordinátor szólt a Színpatika programról, amely a természet adta értékek felhasználása, a régmúlt technikák és hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, földfestékkel agyaggal, homokkal, porított földdel való festés, alkotás.

A módszert Földiné Németh Renáta óvodapedagógus mutatta be a vegyes életkorú csoporttal.