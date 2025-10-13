október 13., hétfő

„A jövő kapujában”

24 perce

Szalagavató ünnepség a pápai református gimnáziumban (+ galéria)

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#refis#szalagavató ünnepség

Meghitt és emelkedett hangulatú szalagtűző ünnepéllyel kezdődött a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma végzős diákjainak szalagavató ünnepsége a református templomban. Az eseményen Pál Judit, Somosiné Németh Aliz és Birkás Zsófia osztályfőnökök 68 tanítványukra tűzték fel a piros-kék szalagot, amely a maturandus státusz szimbóluma, és egyben jelképe annak, hogy a diákok megkezdték életük egyik legmeghatározóbb időszakát.

Haraszti Gábor

A szalagavató ünnepségre az iskola végzős évfolyama megható és színvonalas ünnepi műsorral készült. Az osztályfőnökök nevében Somosiné Németh Aliz köszöntötte a diákokat, szavaiban hálával és szeretettel tekintve vissza az együtt töltött évekre.

A szalagavató ünnepségen 68 refis diák kapta meg szalagját
A szalagavató ünnepségen 68 refis diákra tűzték fel a piros-kék szalagot
Fotó: Haraszti Gábor

A szalagavató műsorában mind a 68 végzős rész vett

– A-sok, B-sek, C-sek, mind külön szálak, de együtt egy szövetté fonódtak a történelem színpadán. Habár nem szeretnétek, hogy véget érjen a mese, most megállhatunk egy kicsit ünnepelni. Örülünk, hogy itt vagyunk egymásnak.

Az osztályfőnök beszédében hangsúlyozta a tanárok és diákok közötti kölcsönös felelősséget és emberi kapcsolatokat: – Mi, tanárok, tantárgyaink segítségével gondolkodásmódot, műveltséget, becsületet, emberséget adunk át. Cserébe kaptuk tőletek a fiatalság lendületét, a kérdéseitek frissességét és azt az emlékeztetőt, hogy valaha mi is diákok voltunk.

Ferenczi Alpár főigazgató arra biztatta a végzősöket, hogy őrizzék meg lelkük békéjét a nehéz döntések idején is
Fotó: Haraszti Gábor

A templomi ünnepséget Ferenczi Alpár főigazgató köszöntője zárta, aki a szalag jelentéséről és az isteni útmutatás fontosságáról beszélt. – A szalagavató egy csodálatos ünnep, amikor még felhőtlenül örülhetünk egymásnak, de lélekben már készülődtök, hogy elhagyjátok az iskola falait. A szalag, amit kaptatok, emlékeztet is. Emlékeztet az itt töltött évekre, barátokra, tanárokra, de emlékeztet az előttetek álló kihívásokra is. Isten igéje lehetőséget kínál: nézzünk fölfelé, és nézhetünk befelé is. Ahogy Weöres Sándor írja: „csak a belső táj ne legyen barátságtalan".

A főigazgató arra buzdította a fiatalokat, hogy életük során tartsák meg a hitből és közösségből fakadó erőt, és őrizzék meg lelkük békéjét a nehéz döntések idején is. A templomi ceremónián részt vett Balog Zoltán református püspök is.

A szalag jelképe annak, hogy a diákok megkezdték életük egyik legmeghatározóbb időszakát.
Fotó: Haraszti Gábor

A szalagtűzést követően a Városi Sportcsarnokban folytatódott az ünnep a hagyományos szalagavató bál keretében. A szülők, hozzátartozók és barátok hatalmas tapssal jutalmazták a diákok látványos produkcióit. Az est fővédnökei – Szabó György építészmérnök, egykori refis diák, valamint felesége, Szabóné László Lilla lelkipásztor és egyetemi tanár – humorral és szeretettel szóltak a végzősökhöz, bátorítva őket, hogy merjenek hinni önmagukban és abban a közösségben, amelyből elindulnak.

Szalagavató ünnepség a pápai református gimnáziumban

Fotók: Haraszti Gábor

 

 

