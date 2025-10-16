Ne tedd tönkre a kéményed! – Ezért fontos a száraz tűzifa

Ahogy beköszönt az ősz, és hűvösre fordulnak az esték, sokan újra begyújtanak otthonukban. Aki fával fűt, annak nem mindegy, milyen tüzelő kerül a kályhába, a száraz tűzifa ugyanis nemcsak hatékonyabban ég, hanem biztonságosabb is. A nedves fa ezzel szemben rossz hatásfokkal ég, és súlyosan károsíthatja a kéményt – írja az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A fűtési szezonban a száraz tűzifa használata nemcsak hatékonyabb, hanem megóvja a kéményt a károsodástól is

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

A száraz tűzifa hatékony és biztonságos

A nedves fa égésekor a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke lecsapódik a kémény falán, ami idővel eltömődést és akár kéménytüzet is okozhat. Szakemberek szerint a nedves fával való fűtés egy hónap alatt annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes fűtési szezon alatt.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök és a kémények karbantartásának elmulasztása, és ez a probléma a nedves fával történő fűtés esetén különösen gyorsan jelentkezhet. A kéményben lerakódó anyagok nemcsak a hatásfokot rontják, hanem fokozzák a tűz kialakulásának kockázatát is.

A biztonság és a hatékony fűtés érdekében kizárólag száraz, kezeletlen tűzifát érdemes használni. Száraznak az a fa számít, amelynek nedvességtartalma nem haladja meg a 20 százalékot, ezt másfél-két évig tartó, fedett, jól szellőző helyen való tárolással lehet elérni. Fontos, hogy ne égessünk festett, lakkozott vagy ragasztott anyagokat, mert ezek nemcsak a kéményt, hanem az egészségünket is veszélyeztetik.

A kéménytüzek sajnos gyakoriak: évente közel ezer alkalommal riasztják a tűzoltókat emiatt. Az ilyen tüzek könnyen átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és súlyos károkat okozhatnak. A kéményellenőrzést és -karbantartást mindig szakember végezze: szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig kétévente javasolt a vizsgálat. A kéményseprés a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető, éljünk vele rendszeresen! Egy kis odafigyeléssel nemcsak hatékonyabban fűthetünk, de otthonunkat is megóvhatjuk a bajtól.