október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fűtés

1 órája

Ne tedd tönkre a kéményed! – Ezért fontos a száraz tűzifa

Címkék#Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#kémény#vízgőz#kátrány

Az ősz és a hűvösebb idő beköszöntével megkezdődött a fűtési szezon, beüzemelték a kályhákat, kandallókat. Nem mindegy azonban, mivel gyújtunk be: a száraz tűzifa nemcsak hatékonyabb, de biztonságosabb is, mint a nedves fa.

Veol.hu

Ahogy beköszönt az ősz, és hűvösre fordulnak az esték, sokan újra begyújtanak otthonukban. Aki fával fűt, annak nem mindegy, milyen tüzelő kerül a kályhába, a száraz tűzifa ugyanis nemcsak hatékonyabban ég, hanem biztonságosabb is. A nedves fa ezzel szemben rossz hatásfokkal ég, és súlyosan károsíthatja a kéményt – írja az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán. 

A fűtési szezonban a száraz tűzifa használata nemcsak hatékonyabb, hanem megóvja a kéményt a károsodástól is
A fűtési szezonban a száraz tűzifa használata nemcsak hatékonyabb, hanem megóvja a kéményt a károsodástól is
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

A száraz tűzifa hatékony és biztonságos

A nedves fa égésekor a vízgőz, a korom és a kátrány keveréke lecsapódik a kémény falán, ami idővel eltömődést és akár kéménytüzet is okozhat. Szakemberek szerint a nedves fával való fűtés egy hónap alatt annyit árt a kéménynek, mint a száraz fa egy teljes fűtési szezon alatt. 

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök és a kémények karbantartásának elmulasztása, és ez a probléma a nedves fával történő fűtés esetén különösen gyorsan jelentkezhet. A kéményben lerakódó anyagok nemcsak a hatásfokot rontják, hanem fokozzák a tűz kialakulásának kockázatát is.

A biztonság és a hatékony fűtés érdekében kizárólag száraz, kezeletlen tűzifát érdemes használni. Száraznak az a fa számít, amelynek nedvességtartalma nem haladja meg a 20 százalékot, ezt másfél-két évig tartó, fedett, jól szellőző helyen való tárolással lehet elérni. Fontos, hogy ne égessünk festett, lakkozott vagy ragasztott anyagokat, mert ezek nemcsak a kéményt, hanem az egészségünket is veszélyeztetik.

A kéménytüzek sajnos gyakoriak: évente közel ezer alkalommal riasztják a tűzoltókat emiatt. Az ilyen tüzek könnyen átterjedhetnek a tetőszerkezetre, és súlyos károkat okozhatnak. A kéményellenőrzést és -karbantartást mindig szakember végezze: szilárd tüzelés esetén évente, gázfűtésnél pedig kétévente javasolt a vizsgálat. A kéményseprés a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető, éljünk vele rendszeresen! Egy kis odafigyeléssel nemcsak hatékonyabban fűthetünk, de otthonunkat is megóvhatjuk a bajtól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu