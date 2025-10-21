október 21., kedd

Kulturális örökség

2 órája

A borostyánruhás villa újra a Balaton-felvidék egyik ékköve lehet (+ galéria)

Címkék#felújítás#Urbex#balaton#Tomaj#georgina villa#Badacsonytomaj

Badacsonytomaj egyik régi épülete hosszú ideje felújításra várt. A Szegedy Georgina-villa tetőszerkezetét és homlokzatát már elkezdték renoválni.

Balogh Rebeka

A régi villa Badacsonytomaj egyik jellegzetes épülete, amely láthatóan elkezdett újjászületni. Idén ősszel elkezdték a Szegedy Georgina-villa tetőszerkezetének renoválását, és a környezetében is változások figyelhetők meg.

A Szegedy Georgina-villa felújítása új életet ad a Balaton-felvidéki építészeti örökségnek
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Szegedy Georgina-villa fénykorában

A villa története korábban már szerepelt egy augusztusi cikkünkben, amelyben bemutattuk, hogy a villát Pető Ernő szombathelyi sebészorvos vásárolta meg a 20. század elején feleségének, Szegedy Georginának. Az épület a család életében nemcsak otthont jelentett, hanem a Balaton-felvidék egyik fontos társasági központjává is vált. 

Itt családi összejöveteleket, baráti találkozókat és borbemutatókat tartottak, a villa kertje és teraszai pedig a társasági élet meghatározó helyszínei voltak. Az épületet a környék stílusához illeszkedő módon alakították ki, a Balaton panorámája és a hegyoldali elhelyezkedés különleges miliőt biztosított. 

Az elmúlt évtizedek során a villa fokozatosan elhagyatottá vált, és a szerkezetét egyre jobban benőtte a természet.

A felújítási tervek, kivitelezések

2009-ben a villa felújítására a Plant Építészeti Stúdió készített átfogó tervet, amelyet olyan szakemberek és építészek dolgoztak ki, akik a Balaton-felvidék kulturális örökségének megőrzésére helyezték a hangsúlyt. A terv célja az épület eredeti, történelmi jellegének visszaállítása volt, miközben a mai igényeknek megfelelő, korszerű belső tereket is kialakítottak volna. 

A felújítás részeként a tetőszerkezet teljes cseréje, a homlokzat helyreállítása, a belső terek átalakítása, valamint a környező kisebb épületek és a villa kertjének rendezése szerepelt a programban. 

A jelenlegi tulajdonos személye nem ismert, de 2025 októberében már láthatóak a felújítás jelei: a tető javítása folyamatban van, a homlokzat egyes részein megkezdték a munkálatokat, és a környező területek rendezése is elkezdődött. 

A Szegedy Georgina-villa Badacsonytomajon

Fotók: Nagy Lajos

 

