A borostyánruhás villa újra a Balaton-felvidék egyik ékköve lehet (+ galéria)

A régi villa Badacsonytomaj egyik jellegzetes épülete, amely láthatóan elkezdett újjászületni. Idén ősszel elkezdték a Szegedy Georgina-villa tetőszerkezetének renoválását, és a környezetében is változások figyelhetők meg.

A Szegedy Georgina-villa felújítása új életet ad a Balaton-felvidéki építészeti örökségnek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Szegedy Georgina-villa fénykorában

A villa története korábban már szerepelt egy augusztusi cikkünkben, amelyben bemutattuk, hogy a villát Pető Ernő szombathelyi sebészorvos vásárolta meg a 20. század elején feleségének, Szegedy Georginának. Az épület a család életében nemcsak otthont jelentett, hanem a Balaton-felvidék egyik fontos társasági központjává is vált.

Itt családi összejöveteleket, baráti találkozókat és borbemutatókat tartottak, a villa kertje és teraszai pedig a társasági élet meghatározó helyszínei voltak. Az épületet a környék stílusához illeszkedő módon alakították ki, a Balaton panorámája és a hegyoldali elhelyezkedés különleges miliőt biztosított.