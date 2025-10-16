Nagy bakonyi kukaosztás a falvakban – Mutatjuk a pontos menetrendet

A visszaváltó automaták mellett a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is a környezetvédelem céljait szolgálja, az újrahasznosítás lehetőségeit bővíti. A lakosságnak pedig könnyebbé teszi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Veszprém vármegye több településén ezt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, és most az önkormányzatokkal együttműködve a szelektív kuka eljutását segíti a bakonyi falvakba.

Szelektív kuka kerül a bakonyi falvak lakosaihoz is, ingyenesen, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés így még könnyebb lesz. S ez is a környezetvédelmet, az újrahasznosítás céljait szolgálja.

Fotó: Mohu

Szelektív kuka – Mi kerülhet bele?

Papír,

műanyag

és fém csomagolóanyag.

Szelektív hulladékgyűjtő osztása: a tudnivalók

A csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém) otthoni gyűjtésére szolgáló új, szabványos, egységes, 240 literes, sárga fedeles kukákat a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint 2023. július 1-jétől a hazai hulladékgazdálkodási rendszer környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható működtetéséért felelős társaság – a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelei részére térítésmentesen biztosítja használatra.

Új szelektív kuka azoknak jár, akik maradék (szürke fedeles kuka) és/vagy bio (barna fedeles kuka) hulladék gyűjtésére rendszeresített kukát használnak.

Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt a lakcímkártya és a személyi igazolvány bemutatását követően az osztási pontokon lehet átvenni.

Nem saját tulajdonú ingatlan esetén meghatalmazás szükséges.

Az osztási napok és helyszínek már nyilvánosak.

Az új kuka hazaszállítása a lakosok feladata.

A kuka 1 méter magas és 74 x 58 centiméter széles.

Szelektív kuka: osztási időpontok településenként a Bakonyban, Veszprém vármegyében